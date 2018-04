El diputado del PSOE exculpado por el Tribunal Supremo pide no prejuzgar con juicios paralelos

El diputado del PSOE Antonio Gutiérrez Limones, investigado por supuesta prevaricación en una causa que finalmente ha sido archivada por el Tribunal Supremo, ha lamentado hoy los años en los que su honor ha estado arrastrado "por el fango" y ha hecho un llamamiento a no prejuzgar con juicios paralelos.

El alto tribunal abrió causa a Gutiérrez Limones por posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por omisión en relación a presuntas irregularidades cometidas cuando él era el alcalde de Alcalá de Guadaira (Sevilla), pero ha llegado a la conclusión de que no existen dichas infracciones.

Gutiérrez Limones, en declaraciones a los medios en el Congreso, ha subrayado que se trata de un sobreseimiento libre, porque ha sido el propio fiscal el que ha pedido el sobreseimiento y así lo ha estimado el juez. "No he sido absuelto de nada porque no he sido juzgado de nada", ha señalado.

Por eso, y tras cuatro años en los que su honor, su familia y su pueblo han estado "arrastrados por el fango", ha hecho una llamada a la reflexión, a no prejuzgar, a no precipitarse con juicios paralelos, porque "se puede apostar por aniquilar a la persona cuando no se dispone de un proyecto en contra".

A su entender, la Justicia es "demasiado lenta", aunque sea un sistema garantista, y la formación de la opinión pública es "demasiado rápida", hasta el punto de que hay "muchísimos" casos de personas honradas y honestas que han sido objetivo de una investigación por una denuncia y están fuera de la política.