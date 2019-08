Pablo Echenique: "Nos parece poco responsable llevar una negociación al último minuto"

Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno de Unidas Podemos, ha confirmado que hasta el momento no hay contacto entre el PSOE y Podemos "el único contacto que hay es entre los grupos parlamentarios que hablan habitualmente pero en ningún momento para negociar un Gobierno", ha explicado en Cadena SER.

El diputado ha lamentado la actitud de Pedro Sánchez: "Nos parece poco responsable llevar una negociación al último minuto, en referencia a la intención del presidente del Gobierno en funciones de emplazar las conversaciones con Unidas Podemos a principios de septiembre, y después de que el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, asegurara en una entrevista con El País que a veces las negociaciones se resuelven "en el último minuto".

"No tenemos que convertir la política en una telenovela para adolescentes –ha advertido Echenique– porque estamos hablando de millones de personas a las que les cuesta llegar a fin de mes, que pagan un alquiler abusivo, que le han bajado el salario".

Para Echenique, el PSOE maneja tres alternativas: "Un acuerdo con Ciudadanos, un gobierno en solitario, de ordeno y mando, o una repetición electoral". "Mediante la presión están buscando que alguna de ellas tenga lugar", ha asegurado quien lideró las negociaciones de Unidas Podemos con el Gobierno, que ha sentenciado: "Las tres serían una mala opción".

Echenique se ha mostrado abierto a que en una nueva fase de negociaciones sea otra persona la que se siente a la mesa con los socialistas. Pero ha dejado claro que en su opinión no hay ninguna voluntad negociadora en el PSOE. "Nada cambiará porque llame una parte u otra". "No va a ayudar a mejorar la vida de las personas si les decimos que no vale lo que votaron el 28 de abril porque hay partidos que quieren mejores resultados", ha concluido.

Con respecto a la querella que Podemos e Izquierda Unida han presentado contra 28 responsables de la operación Chamartín, Echenique ha confirmado que no estaban al tanto de ello mientras se sentaban a negociar un posible gobierno de coalición: "Nos informaron de la querella después de haberla presentado, pero si hay riesgo de que se hayan perdido 3.000 millones de dinero público, nos parece sensato que se investigue".