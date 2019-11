Pablo Iglesias afirma que no aceptará más vetos de Pedro Sánchez ni una negociación en horas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no aceptará un nuevo "veto" de Pedro Sánchez a su presencia en un hipotético Gobierno de coalición entre ambas formaciones ni una negociación "en horas" tras las elecciones del 10N. "Si me presento como candidato es porque asumo que quiero gobernar y nosotros no vamos a aceptar más vetos", ha dicho en una entrevista en la Cadena SER.

Iglesias ha asegurado que del fracaso de las pasadas conversaciones ha aprendido que una negociación no se puede hacer "en horas" y en el futuro no aceptará un diálogo que no dure, al menos, "unas semanas". No tendría problema en apoyarse de forma puntual en los partidos independentistas para gobernar, algo que podría contribuir a "racionalizar" la relación con fuerzas que tienen un gran apoyo en Catalunya, facilitaría el diálogo y la "gobernabilidad a medio plazo" en Catalunya.

El líder de Unidas Podemos también se ha referido al anuncio de Pedro Sánchez de nombrar a Nadia Calviño como vicepresidenta económica en caso de ganar las elecciones, un "guiño hacia los poderes económicos europeos", en opinión de Iglesias, que solo será viable si hay un acuerdo con el PP y no con su partido. "He cometido algunos errores en política y es un error empezar a nombrar vicepresidencias antes de que la gente vote. Lo de Calviño va a asustar a votantes de izquierdas (...) En un acuerdo con nosotros yo sospecho que el protagonismo lo tendrían otras personas de izquierdas", ha afirmado. No pondrían "un veto" a la actual ministra de Economía en funciones: "No tenemos derecho a decirle al PSOE a quien pone o a quien saca".

Las propuestas para Catalunya son "dos locuras"

Iglesias ha declarado que "alucinó" con las propuestas de Pedro Sánchez para Catalunya anunciadas en el debate electoral porque eran "dos locuras": que llevará al Código Penal la convocatoria de referéndum, pese a que votó en contra de esa propuesta, y que traerá a Puigdemont a España. "¿Por qué propone cosas tan raras, tan impropias de alguien de izquierdas? Es una forma de seducir a la derecha".

Sobre el presidente del Gobierno en funciones, Iglesias ha dicho que usa "unos marcos de pensamiento u otros dependiendo de la coyuntura y lo que le recomiendan sus asesores" y "no es más mentira el Pedro de antes que el Pedro de ahora". Por eso, dependiendo de los resultados de las elecciones se verán "pedros muy distintos", ha afirmado.

Ha relatado que la última vez que habló con Íñigo Errejón, líder y candidato de Más País, fue el 24 de septiembre por la coincidencia en el mismo lugar, el Círculo de Bellas Artes, de un coloquio en el que participaba Iglesias y la presentación de la candidatura de Errejón. "Las amistades se reconducen, pero a esas cosas hay que darles tiempo y en política es muy importante separar los cariños personales del trabajo que hay que hacer. Cuando dos cirujanos tienen que operar juntos, lo importante es que operen bien".

Además, el líder de Unidas Podemos opina que a Vox no se le puede contrarrestar ondeando "banderas de izquierdas" sino con políticas económicas que protejan a la sociedad ante la incertidumbre económica. "Hay que hacer políticas sociales que garanticen la seguridad de la ciudadanía", ha argumentado.