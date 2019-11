Pedro Sáchez elige a Nadia Calviño como amuleto contra la crisis y Podemos

Mensaje claro a los mercados, a los sindicatos y a Unidas Podemos. La decisión de crear una vicepresidencia económica era un rumor latente en Moncloa ante los visos cada vez más evidentes de ralentización económica. Sin embargo, la elección de Nadia Calviño para dirigir la cartera como anunció este lunes durante el debate electoral el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha sonado bien en los círculos directivos por su posición cercana a los planteamientos empresariales y porque además aleja las posibilidades de un Gobierno de coalición de formaciones de izquierdas. Calviño es el nuevo amuleto de Pedro Sánchez contra la desaceleración y la posible entrada de Unidas Podemos en el Ejecutivo.

Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, no han querido opinar sobre qué les ha parecido el anuncio de la vicepresidencia económica para Calviño, a la que han señalado en varias ocasiones por sus reticencias a algunas de sus principales apuestas, como la derogación de la reforma laboral del PP de 2012, según informa Laura Olías.

El líder de UGT ha recordado en cualquier caso el poder de movilización de las organizaciones sindicales. "Nuestra fuerza es la que nos va a permitir, más allá de quién sea vicepresidenta económica del Gobierno, que efectivamente la reforma laboral se va a derogar y que vamos a conseguir repartir la riqueza que se está generando en este país", ha sostenido Pepe Álvarez. El secretario general de CCOO ha ironizado sobre el poder que ya ha ocupado la ministra Calviño en el Ejecutivo de Sánchez esta legislatura: "¿Es que alguna vez el ministro o ministra de Economía no ha sido de facto el vicepresidente del Gobierno?".

Los líderes sindicales han insistido en que este anuncio es por el momento solo eso, un proyecto de Pedro Sánchez, ya que aún hay que ver los resultados de las elecciones del 10N y qué números salen para formar gobierno. "Quedan las elecciones, queda ver los resultados, queda configurarla correlación de fuerzas que permita una legislatura... Queda mucho recorrido cuando parece ni de lejos que no va a haber un resultado que dé mayoría absoluta", ha subrayado Sordo.

Pero en Unidas Podemos se vislumbra de otra manera. Iglesias tardó en contestar a Sánchez sobre la elección de Calviño para finalmente aventuró durante el debate que la designación de la persona que "ha llevado la mochila austriaca a Bruselas" en el Plan Nacional de Reformas era la vía que había escogido el PSOE para avisar de que pactaría con PP y Ciudadanos.

Defensora de la ortodoxia marcada por Bruselas

Calviño ha sido la principal defensora de las esencias marcadas por las políticas ortodoxas de Bruselas y la auténtica muralla para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez derogara aspectos de la reforma laboral que no tenían costes. Aparentemente el ministerio de Trabajo tenía consensuado con los sindicatos el pasado diciembre acabar con varios aspectos de la normativa laboral aprobada por el Gobierno popular de Mariano Rajoy. Sin embargo, la titular de la cartera de Economía se convirtió en el principal obstáculo en el consejo de ministros para reestablecer la ultraactividad de los convenios colectivos (ahora si no se llega a un acuerdo en un año los empleados se tienen que regir por el Estatuto de los Trabajadores, cuyas condiciones suelen ser peores) y recuperar la primacía del convenio de sector sobre los convenios de empresa. Durante el debate el presidente en funciones volvió a repetir que había que "derogar la reforma laboral", aunque no llegó a explicar por qué no lo hizo durante los meses que ha estado el frente del Ejecutivo.

Sus conocimientos como alta funcionaria de la Comisión Europea de los entresijos de Bruselas, su amplia lista de contactos entre la élite tecnócrata y el rol que asumió como garante de la estabilidad como solicitaron los empresarios españoles le han otorgado un papel predominante en Moncloa frente a la desaceleración económica.

Ante la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez de encontrarle un acomodo de calado en un organismo multilateral el pasado verano —su candidatura a directora gerente del FMI no pasó la reválida europea y no se le pudo colocar en un puesto de relevancia en el Banco Mundial—, la estrategia en Moncloa ha sido situarla como valor seguro ante los mercados y el empresariado.

La ministra de Economía en funciones estuvo hace dos semanas en Nueva York para reunirse con inversores internacionales con el objetivo oficial de informar sobre la rebaja de las perspectivas de crecimiento económico de España y extraoficialmente para tranquilizar a los principales fondos de inversión extranjeros con intereses en nuestro país para asegurar la salvaguarda de sus inversiones.

eldiario.es contactó con el ministerio de Economía para conocer con qué fondos e inversores se había reunido Calviño en Estados Unidos pero su departamento se negó a facilitar la información aduciendo que eran contactos privados.

Postulados contra Unidas Podemos

El mensaje de Pedro Sánchez para alejarse de los postulados económicos de Unidos Podemos no solo fue la defensa de la figura de su ministra en funciones, el presidente en funciones le recriminó al candidato de Unidas Podemos su posición contraria a las donaciones que hacen multimillonarios como el fundador y mayor accionista de Inditex, Amancio Ortega.

"Los empresarios lo que tienen que hacer es crear empleo, crear riqueza, pagar impuestos, hacer que sus trabajadores tengan buenos sueldos y si luego quieren dedicar recursos a luchar contra el cáncer infantil, ¿cuál es el problema, señor Iglesias? Discrepo rotundamente con usted de la forma de entender al empresario en nuestro país", le espetó Sánchez al líder de Unidas Podemos.

Desde la CEOE han preferido no hacer comentarios sobre la creación de la vicepresidencia económica y la elección de Calviño para dirigirla hasta que no sea una realidad, pero el presidente de la patronal se ha posicionado reiterada y claramente para que se evitara la consecución de un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidos Podemos. En esta campaña electoral, el lobby de empresarios publicó un documento con sus peticiones de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre entre las que destacaba "no revertir las reformas estructurales" que se aprobaron durante la crisis.

Esta misma mañana, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha apuntado en la Conferencia Internacional de Banca 2019, en la que también han participado Nadia Calviño y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que el populismo político es la consecuencia de la crisis y de la pérdida de confianza de la sociedad en las instituciones y en el sector financiero, pero "no puede ser la respuesta" a los desafíos globales que afronta la sociedad.

"El capitalismo ha sobrevivido porque siempre ha sabido hacerse con el cambio y ahora tenemos que hacer lo mismo", ha concluido Botín.