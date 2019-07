Pablo Iglesias renuncia a formar parte del Gobierno y ofrece a Pedro Sánchez iniciar las negociaciones para una coalición

Pablo Iglesias se aparta: renuncia a formar parte del Consejo de Ministros y ofrece a Pedro Sánchez negociar el programa y los equipos de un Gobierno de coalición. Así se lo ha trasladado el líder de Unidas Podemos al presidente en funciones y candidato a la investidura y lo ha explicado en un vídeo que ha publicado en su cuenta de Twitter.

"El PSOE dice que el único escollo que evita ese gobierno soy yo. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición", afirma Iglesias en ese vídeo sobre la nueva posición de Sánchez, que se ha abierto a incorporar a dirigentes de la cúpula de Unidas Podemos salvo a Iglesias.

Iglesias traslada así la pelota al tejado del PSOE, a quien emplaza ahora a negociar un acuerdo "integral" que incluya programa y equipos. El secretario general de Podemos acepta el "veto" que le ha impuesto Sánchez –que considera que no puede compartir el Gobierno con el líder de otra formación–, pero emplaza a Sánchez a aceptar los nombres de ministros que le haga llegar el grupo confederal.

"Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidas Podemos en el próximo Gobierno tiene que ser proporcional a los votos, así como que la propuesta lógicamente la va a hacer Unidas Podemos", dice en el vídeo.

El líder de Unidas Podemos plantea, por tanto, que Sánchez tendrá que aceptar los nombres que le ponga sobre la mesa a través de una negociación que pretende que pilote Pablo Echenique. El presidente en funciones aseguró este jueves que "el principal escollo" para que haya un acuerdo era la exigencia de Iglesias de formar parte de su gabinete.

