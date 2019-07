ERC facilitará la investidura de Sánchez si PSOE y Unidas Podemos logran un acuerdo

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha evitado aclarar el sentido de su voto en el debate de investidura de Pedro Sánchez de la próxima semana. El jefe de filas de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la portavoz del partido, Marta Vilalta, han explicado que el partido no obstaculizará la investidura si PSOE y Unidas Podemos logran un acuerdo, pero han rechazado concretar qué votarán los 15 diputados republicanos si Sánchez acude al Congreso sin haber cerrado un pacto con Pablo Iglesias.

ERC ha debatido sobre "los escenarios para la investidura", en palabras de Vilalta, este viernes en una reunión de la ejecutiva del partido y el jueves en un encuentro en la cárcel de Lledoners entre Rufián, y el presidente del partido, Oriol Junqueras, en prisión preventiva desde hace más de un año y medio.

"Cuando se pongan de acuerdo, por ERC no será", ha afirmado Rufián sobre las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos. "Ni por un Ministerio, ni por una Vicepresidencia ni por un veto vale la pena el espectáculo que estamos viendo", ha agregado Rufián ante de reclamar "responsabilidad" a Sánchez e Iglesias. "Me parecería muy irresponsable que no llegaran a un acuerdo y tiraran millones de votos a la basura", ha sentenciado.

Más dura con Pedro Sánchez se ha mostrado Vilalta. La portavoz ha tildado al presidente en funciones de "irresponsable", y le ha implorado que "haga política". "Todavía hay tiempo, pero el PSOE no se ha movido", ha lamentado.

Pese a compartir Govern, ERC y JxCat han ido cada uno por su lado en lo que a la investidura se refiere. Los republicanos han apostado desde un principio por no bloquear la investidura de Sánchez, mientras que el partido de Carles Puigdemont está dividido: Artur Mas y los presos quieren la abstención, pero Quim Torra y otros dirigentes cercanos al expresident insisten en el 'no' mientras Sánchez siga rechazando negociar un referéndum. El Gobierno ha insistido en numerosas ocasiones en que el referéndum no forma parte de la mesa de negociación porque va contra la Constitución.

El debate que empieza el próximo lunes en el Congreso viene marcado por el desencuentro entre el PSOE y Unidas Podemos. La falta de acuerdo lleva a una investidura fallida aunque los independentistas opten por la abstención para facilitar que Sánchez siga en la Moncloa. Para que Sánchez sea presidente necesita de mayoría absoluta en la primera votación del martes y de mayoría simple en la segunda, que será el jueves. A día de hoy, el candidato del PSOE no cuenta con los apoyos necesarios para ninguna de las dos votaciones.