ERC abre la puerta a abstenerse en la investidura de Sánchez: "Diálogo, diálogo, diálogo y veremos"

ERC abre la puerta a abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez en función del devenir de los acontecimientos. Gabriel Rufián ha reclamado al PSOE "diálogo, diálogo y diálogo" tras reunirse con Adriana Lastra, con quien ha dejado claro que tiene buena sintonía. "No venimos con la intención de bloquear absolutamente nada", ha admitido el portavoz republicano, que ha dicho, no obstante, que no habla "por el momento del sentido del voto".

Rufián se ha mostrado dispuesto a seguir dialogando con el PSOE, una situación que considera positiva en todo caso, y no ha descartado que los 14 diputados republicanos -Oriol Junqueras está suspendido- acaben absteniéndose en la investidura de Sánchez para evitar elecciones. No obstante, también ha reconocido que si Ada Colau termina gobernando Barcelona con el apoyo del PSC y de Manuel Valls sería un nuevo escollo.

"Decimos lo mismo que en los últimos dos meses. Ni vamos a ser responsables de que el fascismo gobierne en este país -ha dicho Rufián recordando las palabras de Junqueras en campaña-. No vamos a ser los responsables de que Casado y Rivera puedan llegar a gobernar". En un tono absolutamente conciliador, Rufián ha dejado entrever que ERC no bloqueará la investidura de Sánchez, que es lo que le ha reclamado Lastra, pero ha advertido de que no le darán "un cheque en blanco".

Rufián carga contra Iglesias por pedir ministerios

"La pregunta es qué PSOE nos vamos a encontrar", ha expresado el portavoz de ERC, que ha puesto como ejemplo los virajes de los socialistas -de recibir al Aquarius a bloquear el Open Arms o de plantear la reprobación de Soraya Sáenz de Santamaría a apoyar el 155- así como los distintos perfiles ideológicos dentro de las filas socialistas. Rufián ha dicho que no es lo mismo apoyar al PSOE "valiente" de la moción de censura que entenderse con el "PSOE de García-Page, Lambán o Borrell". "Si hablamos del PSOE de la moción de la censura será más fácil entenderse", ha recalcado.

Rufián ha insistido en que aún no está decidido el sentido del voto de ERC en la investidura y se ha emplazado a seguir conversando con Lastra. Tampoco ha querido expresar "líneas rojas" o "condiciones sine qua non" para que Sánchez consiga su respaldo para la investidura: "Diálogo, diálogo, diálogo y veremos". De hecho, Rufián ha aprovechado para afear a los socialistas que se "acobardara" con la manifestación de los "hijos de Don Pelayo en Colón", en alusión a la que protagonizaron PP, Ciudadanos y Vox y que coincidió con la ruptura de las negociaciones con la Generalitat.

El portavoz de ERC ha cargado especialmente contra Pablo Iglesias, a quien acusa de haber amenazado con unas segundas elecciones si Sánchez no acepta darle ministerios. "Me parece irresponsable y testosterónico hablar de unas nuevas generales. Es una interpelación directa a Podemos", ha dicho Rufián, que ha emplazado a los de Iglesias a hacer una "reflexión": "Los resultados no dan tanto para pedir ministerios". Aunque no ve "legitimado" a Podemos para reclamar un gobierno de coalición, ha deslizado que no se opondría a que finalmente fuera así.



Preguntado por si consensuará el sentido del voto con JxCat, ha respondido que "convendría hablar e intentar consensuar un posicionamiento común", pero ha admitido que son "grupos autónomos" que no siempre votan igual. JxCat ha asegurado que por ahora están en el 'no'.



El PSOE: "H emos pedido lo mismo; que no bloqueen"

Tras las reuniones con los representantes de JxCat y ERC, Lastra ha asegurado que se ha visto con los independentistas con el mismo objetivo que con el resto de fuerzas políticas en las últimas 48 horas: "Le hemos pedido lo mismo a todos, que no bloqueen la investidura porque no hay alternativa posible. Se lo hemos pedido a JxCat, a ERC, a PP y a Ciudadanos". El PSOE tiene el relato preparado: el 'no' de Pablo Casado y Albert Rivera les "aboca" a mirar al resto de grupos parlamentarios. Lastra ha afeado a los dos dirigentes que "se pasan la vida cacareando que no quieren que la gobernabilidad dependa de partidos catalanes independentistas" mientras bloquean la investidura: "Lo que hago es un llamamiento a la responsabilidad".

"Lo que les pido es a todas las fuerzas es que se abstengan, que no bloqueen la investidura del presidente; en todo caso, que no voten en contra", ha dicho Lastra, que niega que con ERC se haya puesto en marcha una "negociación". "No hemos iniciado ninguna negociación, no hay ninguna negociación en marcha. Lo que hay es diálogo porque es lo que nos toca a los portavoces y partidos", ha expresado Lastra, que ha asegurado que hablará no solo con los partidos con los que se ha reunido ella sino también con PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, a quien ha vuelto a considerar "socio preferente".

Los cálculos del PSOE se ven facilitados por la actitud de ERC, que permitiría que la investidura saliera adelante siempre y cuando Unidas Podemos, PNV, Compromís y PRC votaran a favor. Por ahora Sánchez solo tiene el 'sí' del diputado regionalista cántabro.

Sobre la diferenciación que Rufián ha hecho entre ella y otros miembros del partido, incluido el ministro Borrell, Lastra ha tratado de restarle importancia: "Es más una cuestión generacional y de conocimiento. Gabril Rufián y yo nos conocemos desde hace tiempo y tenemos una buena relación". "Solamente hay un PSOE, fundado hace 140 años por nuestro fundador, Pablo Iglesias Posse, y representamos lo mismo", ha concluido Lastra antes de reconocer que puede haber distintas afinidades personales: "Nos llevamos mejor con unos o con otros, a mí también me pasa".