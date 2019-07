Pablo Iglesias compromete "toda la lealtad al PSOE" sobre Catalunya

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha comprometido este martes "toda la lealtad al PSOE" sobre Catalunya si Pedro Sánchez acepta negociar un Gobierno de coalición con ellos. En una entrevista en Antena 3, Iglesias ha asegurado que reconoce "el liderazgo" socialista tras los resultados del 28A ,tanto a nivel estatal como en Catalunya, pero ha criticado que el PSOE utilice las posibles discrepancias en lo que llaman "políticas de Estado" para rechazar un Ejecutivo conjunto. "Los problemas de Estado son la pobreza infantil, la precariedad, que no existe justicia fiscal o que haya familias que no llegan a final de mes por el precio del alquiler". "Una mayoría cree que estos problemas de Estado deben ser una prioridad para el próximo Gobierno", ha zanjado.

El secretario general de Podemos ha reclamado que Sánchez renuncie "a la línea roja del Gobierno monocolor". El PSOE y Unidas Podemos están enzarzados desde hace semanas en la composición del futuro Consejo de Ministros. Los de Iglesias consideran que la debilidad parlamentaria de Sánchez, que logró 123 diputados, impiden un Ejecutivo únicamente socialista. En el PSOE sostienen lo contrario: que la suma con Unidas Podemos no es suficiente para garantizar la investidura.

El PSOE hizo el miércoles un movimiento para reclamar al PP que se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez. 66 diputados y exdiputados socialistas reclamaron a Pablo Casado por carta que sus diputados no bloqueen la investidura. Si el PP accediera a hacer lo que el PSOE hizo con Mariano Rajoy en 2016, Sánchez no necesitaría los votos del grupo confederal. Casado, sin embargo, ha señalado en alguna ocasión que no está dispuesto a permitir la investidura de Sánchez, pero sí a pactar luego los Presupuestos o determinadas leyes para dotar al Ejecutivo de estabilidad.

Iglesias se ha mostrado sorprendido por la carta, que firman entre otros la vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, o el secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos. "Si quiere un gobierno de izquierdas, lo lógico es que se negocie con Unidas Podemos", ha señalado.

"Hace falta cultura de la coalición. Nosotros llevamos un mes y medio cediendo", ha señalado Iglesias. El secretario general de Podemos ha puesto como ejemplo la carta que publicó en La Vanguardia y en la que planteaba que, si el Congreso rechaza el Gobierno de coalición, él está dispuesto a reconsiderar su posición ante una segunda intentona en septiembre. Y contra el argumento de que el PSOE y Unidas Podemos no suma, Iglesias ha recurrido al acuerdo anunciado ayer por Barcelona en Comú y el PSC para un Gobierno conjunto en el Ayuntamiento de la capital catalana.

El líder de Podemos ha recordado que Ada Colau será alcaldesa y Jaume Collboni primer teniente de alcalde sin que ambos partidos sumen la mayoría absoluta del Pleno.

Precisamente Catalunya se ha convertido, otra vez, en el principal argumento del PSOE contra un Gobierno en coalición. Este mismo jueves, el secretario general socialista señalaba en una entrevista en TVE sus dudas sobre cómo reaccionarían Iglesias y el resto del grupo confederal ante una sentencia dura del Tribunal Supremo en el caso del Procés. "Nosotros vamos a ser respetuosos con el liderazgo del PSOE", ha señalado Iglesias, quien ha sostenido que ambos grupos se pueden "encontrar en buscar una vía de diálogo" para solucionar el conflicto territorial.

Repreguntado, Iglesias ha zanjado: "Toda la lealtad al PSOE en Catalunya". Iglesias ha vuelto a recurrir al ejemplo de Barcelona para justificar que ciertas discrepancias pueden solventarse dentro de un Ejecutivo de coalición: "Van a gobernar juntos en Catalunya. Y en ese Ayuntamiento hay un lazo amarillo colgado. Con Collboni como teniente de alcalde".

Iglesias, finalmente, ha lamentado que el presidente en funciones haya anunciado en los medios su intención de llamarle por teléfono a lo largo del día para retomar las conversaciones. Algo que ya hiciera el miércoles Adriana Lastra, quien dijo en otra entrevista que iba a telefonear a Irene Montero. "No parece serio que los dirigentes nos enteremos en los medios de que nos van a llamar por teléfono. Estamos en la cuarta economía del euro, una negociación hay que hacerla con seriedad", ha reclamado. Pablo Iglesias ha concluido: "Nosotros queremos que la investidura sea en julio. Si el presidente quiere en septiembre, estaremos el verano dispuestos a negociar lo que sea necesario".