Casado asegura que hará "todo lo posible" para desbloquear la investidura, pero insiste en que no se abstendrá

El doble mensaje del líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a quedar en evidencia este martes después de su reunión con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Por un lado, el presidente de los populares ha asegurado que pondrá "todo lo posible para que la situación política se desbloquee". Por otro, en cambio, Casado ha dicho mantener su posición de "no facilitar la investidura" de Sánchez a través de la abstención del PP.

Esa postura es, a su juicio, "coherente" dentro de su programa político, porque "millones de españoles no quieren que la izquierda gobierne". Y el rechazo a la abstención lo adopta "por responsabilidad" porque "más allá de liderar la oposición no sería bueno que España se quedara sin alternativa política. Eso es lo que pasaría si el PP aceptara una abstención táctica".

"Durante dos meses no he hecho apelaciones ni eslóganes, ni 'no es no', pero esta es una decisión motivada y coherente", ha zanjado el líder del PP. A renglón seguido ha asegurado, en cambio, que "no se puede seguir perdiendo el tiempo" por parte de Sánchez retrasando más la investidura. "Han pasado ya dos mese y él es el responsable de desbloquear esta situación".

En su cuarta reunión con el líder socialista desde las elecciones del 28A, Casado sí ha vuelto a "tender la mano para pactos de Estado". "Podemos llegar a un acuerdo presupuestario (si bajada impuestos), en política territorial, le he pedido que haga un esfuerzo para que no gobiernen con la abstención de los herederos de Batasuna y le he ofrecido un gran pacto del agua, un pacto educativo, un pacto electoral, así como acuerdos en justicia, violencia de genero, infraestructuras, pensiones, o materia de Defensa".

Para todo ello, el PP sí estaría dispuesto a dar "estabilidad" al Ejecutivo. Lo que es "compatible" con su negativa a la abstención, porque los populares, ha explicado, no tienen "nada que ver con el actual PSOE". Casado ha puesto como ejemplo de eficacia política la formación de gobierno en Grecia, donde en apenas 12 horas después de las elecciones "se ha configurado gobierno y ministerios". Por eso ha recuperado una propuesta que ya lanzó en el Congreso del PP en el que fue elegido presidente: dar una prima de escaños al ganador de las generales "para que este tipo de bloqueos no sigan ocurriendo".