Pasaje Begoña de España y el Stonewall de EE.UU., hermanados por el arcoíris

El Pasaje Begoña de España y el bar Stonewall Inn de EE.UU., referentes para la comunidad LGBTI en sus respectivos países, están hermanados desde este miércoles en un acto en el Instituto Cervantes de Nueva York, en el que sus representantes se conjuraron en que no caiga en el olvido la lucha del colectivo.

En la semana del World Pride de Nueva York y del 50 aniversario de los disturbios del Stonewall por el acoso policial, que prendieron la mecha del movimiento LGTBI a nivel internacional, el Instituto Cervantes de la Gran Manzana fue sede de un acto que hermanó a estos dos lugares, distantes pero con mucho en común.

"El Pasaje Begoña es un referente a la libertad y el respeto a la diversidad", dijo con satisfacción a Efe Juan Carlos Parrilla, copresidente de la Asociación Pasaje Begoña, creada a principios del 2018 junto con su marido Jorge Pérez García, para rescatar a este emblemático lugar y su historia.

El ambiente en el Cervantes era festivo y su salón de actos estaba repleto. A la entrada dos carteles recordaban la historia del Pasaje Begoña, donde entre 1962 y 1971 hubo más de 50 locales, y fue "un espacio de convivencia y libertad único en aquella época de represión franquista".

El Pasaje Begoña, situado en el municipio malagueño de Torremolinos y considerado "el Stonewall español" por sus similitudes históricas con la cuna del movimiento por la igualdad en Estados Unidos, se había convertido en referencia de aperturismo sexual.

El lugar era visitado por famosos de todo el mundo como John Lennon, la cantante y pianista Pia Beck, cuyo hijo Gino estuvo hoy en el acto, Grace Jones o Sara Montiel, entre muchos otros.

Eso hasta que el 24 de junio de 1971 hubo la "gran redada", en la que la policía del régimen franquista identificó a más de trescientas personas y arrestó a 114, llenando de pánico el lugar, que había quedado desde entonces en el olvido, lo que fue recordado hoy en un vídeo presentado en el inicio del acto.

Parrilla y García, que adquirieron la mayoría de los locales de este callejón, que han alquilado a distintos comercios de temática LGTBI, recibieron de manos del embajador de España ante la ONU, Agustín Santos Maraver, el diploma de "Hermanamiento entre el Stonewall Inn y el Pasaje Begoña" que la pareja entregó a la copropietaria del Stonewall, Stacy Lentz.

"Este es un momento simbólico", dijo el embajador al entregar el diploma, que tiene una foto del Stonewall y otra del Pasaje Begoña destacando la bandera del arcoíris que representan a la comunidad de lesbianas, gais, transgénero, bisexuales e intersexuales (LGTBI).

Lentz recordó que durante un año mantuvo comunicación con la pareja, "yo sin entender español y ellos sin hablar inglés, con intérpretes", tras lo cual hizo un breve recuento de lo ocurrido el 28 de junio de 1969, "esa noche especial cuando la comunidad LGTBI dijo basta ya" cansada de la persecución a los homosexuales.

Destacó que cuando van a diversos lugares (los propietarios del bar) recuerdan "que si tu no conoces tu historia no puedes cambiar tu futuro" e insistió en que la lucha por los derechos de esta comunidad no ha terminado, pese a los cincuenta años transcurridos del Stonewall y lo sucedido en España.

Se comprometió a seguir los pasos de Parrilla y García de encontrar lugares similares al Paseo Begoña y al Stonewall para crear un red de "hermanos" para la que la historia de esta lucha no sea olvidada.

Previo al acto el director del Instituto Cervantes, Ignacio Olmos, se refirió a los ahora hermanos como dos "míticos lugares" en la lucha por derechos de los LGTBI, que habían sido locales de refugio de libertad y aceptación para éstos en momentos difíciles.

Lamentó que todavía haya mucho que hacer y destacó que España es uno de los países líderes en los derechos de esta comunidad.

Mientras que el cónsul español Rafael Conde de Saro recordó que su país "está profundamente comprometido" con asegurar justicia, protección, equidad para esta comunidad, y entre las acciones que ha tomado España en ese sentido recordó la ley de 2006 que autorizó el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Ruth E. Hernández