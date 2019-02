Planas considera "especialmente grave" que Cs rechace pactar con el PSOE

Planas señaló que "todos" deben hablar con "todos" porque, afirmó, la "clave" de la democracia está en el diálogo, en la capacidad de construir consenso. Así lo ha manifestado durante un encuentro de 'Ser Canarias', en el que recordó que él estuvo en el periodo de la Transición y se cuestionó con preocupación si actualmente "sería posible una Transición" como la que se produjo hace 40 años.

En este sentido, apuntó que el PSOE "no va en contra de nadie", si no que añadió lo que intenta es abrir una "vía de progreso" y reagrupar porque, matizó, España "no está para divisiones, este país está para uniones" al entender que debe afrontar cuestiones como el Brexit, el futuro de la Unión Europea, las fuerzas políticas "disgregadoras" o la existencia de un presidente de Estados Unidos de comportamiento "errático".

Por ello, mostró su preocupación porque parte del espectro político vea una división, algo que consideró "no es bueno" y en lo que sin embargo cree que es en lo que se "ha empeñado la derecha".

Finalmente, apuntó que "es absolutamente chocante" la reacción de Cs con VOX, ya que el efecto "no es solo el de la alianza, sino también el de la agenda" que, dijo, debería ser la del futuro y no la del pasado.