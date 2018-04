Podemos espera un paso atrás de Bescansa mientras Errejón pasa página

La dirección de Podemos espera que en breve Carolina Bescansa dé un paso atrás y "asuma responsabilidades" por la difusión del documento que planeaba desbancar a Pablo Iglesias, mientras Íñigo Errejón pasa página con el cierre de su lista para Madrid, en la que llevará de número dos a Tania Sánchez.

Sánchez acompañará como segunda a Errejón en una lista de "unidad", en la que el secretario general de Madrid, Ramón Espinar, será el número tres, como resultado del acuerdo logrado ayer entre ambos por intervención de Pablo Iglesias tras la crisis desatada por el borrador de Bescansa.

Fuentes de la dirección morada han confirmado que no han mantenido ningún contacto con Bescansa, y ella misma ha asegurado a Efe que no la ha llamado nadie de la ejecutiva, donde no obstante esperan que sea ella quien dé el paso.

Bescansa no descarta tener que explicarse en mayor profundidad ante la desconfianza de la dirección, a la que no ha convencido la versión que ha dado hasta ahora la diputada al atribuir la redacción y la filtración del borrador en su canal público de Telegram a un "error" de su equipo.

En la cúpula de Iglesias creen que mintió porque han visto en el rastreo del mensaje publicado por algunos medios que el origen del envío del documento es la cuenta personal de Bescansa, aunque aseguró que lo mandaron otros desde su ordenador.

Por eso, esperan que sea ella misma quien decida asumir las "responsabilidades" que correspondan en las próximas horas, antes de plantearse tomar otras medidas por el daño que haya podido causar a la imagen del partido.

Preguntado por este extremo, Errejón ha dicho hoy que será la ejecutiva de Podemos en una próxima reunión la que tenga que debatir y decidir las posibles medidas.

De momento no han avanzado más, pero si lo que esperan es la asunción de responsabilidad, en este momento Bescansa no ocupa ningún cargo en el partido y sólo podrían pedirle que renuncie a su escaño en el Congreso.

A la espera del desenlace, Íñigo Errejón intenta pasar página y hoy mismo, día en el que termina el plazo para la presentación de las candidaturas provisionales a las primarias de Podemos Madrid, el ex número dos del partido ha desgranado algún detalle más de su lista, como esa incorporación como segunda de la exdirigente de IU Tania Sánchez.

Según el acuerdo alcanzado con la intervención de Iglesias, Errejón tendrá el 60 por ciento de los puestos en la lista frente al 40 por ciento para Espinar, pero no la capacidad jurídica y la firma legal ante la junta electoral que había pedido y que corresponde a los órganos del partido.

Tras este pacto, el secretario de Análisis Estratégico de Podemos se enfoca en la carrera electoral madrileña, como venía haciendo desde hace ya algunos meses y ajustándose también a los planes de la dirección que considera que Errejón debe dedicarse plenamente a Madrid y apartarse del ámbito estatal.

Eso puede desembocar en su salida de la ejecutiva dentro de unos meses, cuando ya esté en marcha la precampaña.

De momento, la satisfacción que expresa el previsible candidato es haber podido cerrar la crisis de estos días con un acuerdo unitario para integrar a todos los sectores del partido.

También a Anticapitalistas y a la portavoz en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, que han rechazado la oferta de sumarse a esa candidatura de "unidad" y de concurrir a las primarias por considerar que es un "reparto de sillones" que no garantiza la pluralidad.

Errejón se ha comprometido a seguir trabajando y esforzándose por convencer a Ruiz-Huerta para que se una a este acuerdo, con el que da por "felizmente cerrado el capítulo" de los últimos días, aunque reconoce que muchos madrileños han podido "sentir bochorno cuando han mirado si había alguna alternativa al bochorno del PP".

"Quizá no nos han encontrado o no nos han encontrado con la firmeza que necesitaban", ha admitido para insistir en que el acuerdo logrado le permitirá encabezar un "equipo de confianza y tener manos libres y disposición para recuperar la Comunidad de Madrid para los madrileños".

Íñigo Errejón sostiene que salen reforzados con un pacto en el que se han cosido todos los flecos y que les permitirá disputar en "muy buenas condiciones" la Comunidad de Madrid al PP, y considera un honor poder llevar a su lado a Tania Sánchez, de quien destaca su enorme experiencia y conocimiento de la política madrileña.