Pons pide a Sánchez que suspenda la aplicación de Schengen tras la decisión de Alemania sobre Puigdemont

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha asegurado este jueves que "hoy es un día muy triste para el proceso de integración" en la UE porque, según ha dicho, la decisión de un tribunal alemán acordando extraditar al expresidente catalán Carles Puigdemont solo por malversación, ha demostrado que la euroorden "no funciona". Es por ello que ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que suspenda la aplicación del Tratado de Schengen.

La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha considerado procedente la entrega del expresidente de la Generalitat por malversación de fondos públicos a España pero ha rechazado el cargo de rebelión. La extradición sólo se hará efectiva si lo aprueba la Fiscalía General alemana. El tribunal además ha resuelto que Puigdemont, que reside actualmente en Alemania, siga en libertad.

En declaraciones a los medios de comunicación en Bruselas, Pons ha afirmado que esa decisión del tribunal alemán ha demostrado que la euroorden no funciona" y, por lo tanto, "en estas condiciones, el Tratado de Schengen es un riesgo para los países que están en la Unión".

El eurodiputado del PP ha asegurado que si "algunos jueces" de un país tienen "un prejuicio" y "no confían" en España, deben tener la "suficiente dignidad y orgullo" para decir que a este "juego" no van a "jugar". "Hoy ha quedado claro que si no confiamos los unos en los otros no podemos quitar las fronteras. Nosotros levantamos las fronteras convencidos en que los demás confiarán y, si algún delincuente se nos escapa, nos lo devolverán. Pero si los presuntos delincuentes se escapan y nuestros socios no nos lo devuelven, deberíamos plantearnos volver a poner fronteras", ha enfatizado.

Por eso, González Pons ha demandado al Ejecutivo socialista que suspenda la aplicación del acuerdo de Schengen, por el que los países europeos acordaron en 1995 suprimir los controles de las fronteras interiores. "Hoy le exijo, en nombre del PP, al presidente Sánchez que suspenda la aplicación del Tratado de Schengen en España como han hecho tantas veces otros países de la Unión, hasta que se aclare si la euroorden sirve para algo o no sirve para nada", ha resaltado.

Pons ha afirmado que España es un país "tan importante" y con "tanto orgullo" como cualquier otro y, por lo tanto, debería hacer "lo mismo que haría Alemania" en el caso de que alguien que "hubiera intentado atentar contra su Constitución se hubiera refugiado en España y nuestro país no se lo hubiera querido devolver".