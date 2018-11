El presidente del TSJ de Madrid: "La Audiencia podría rebatir al Supremo en el caso máster"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha señalado que la Audiencia Provincial podría "razonablemente" reabrir el caso máster tras el archivo parcial de la causa y apartarse del criterio del Tribunal Supremo, pese a su "especial autoridad técnica".

Vieira se ha pronunciado sobre el futuro del caso máster en una entrevista con Efe en la que recuerda que la Audiencia de Madrid debe resolver el recurso de apelación de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) contra el archivo parcial ordenado por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel.

Ha explicado que la resolución del alto tribunal se limitó a una persona aforada -el presidente del PP, Pablo Casado- pero "no es vinculante para la Audiencia, que razonablemente podría apartarse del criterio del Supremo".

Aunque ha sugerido que "lo normal" sería no hacerlo porque es un "criterio con una especial autoridad técnica" y "está muy fundado", por lo que "sería difícil rebatir lo que puede decir el TS".

Dicho esto, ha recordado que la decisión del alto tribunal de no investigar las presuntas irregularidades del máster de Casado no sienta jurisprudencia pues hacen falta más de dos resoluciones para disponer de un criterio consolidado, y que sí lo fuera no sería vinculante en nuestro ordenamiento jurídico.

Todo ello porque, precisa, "un órgano inferior se puede apartar de la jurisprudencia siempre que razone por qué discrepa" de la misma, una situación que ya ha sucedido "en más de una ocasión".

Pero para la jueza instructora del procedimiento, el informe del teniente fiscal del Supremo Luis Navajas y el auto del alto tribunal "son determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento".

En base a ello, archivó la causa por prevaricación y cohecho para 19 investigados, de manera que cerró todas las piezas separadas, incluida la pieza C de Casado, y redujo el caso únicamente al delito de falsedad, una decisión que ratificó recientemente al desestimar el recurso de reforma de la Universidad, que decidió agotar toda las vías y acudir a la Audiencia de Madrid.

De esta forma, solo continúan como investigados las personas involucradas en relación al trabajo de fin de máster que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes defiende haber realizado y presentado ante un tribunal, pero cuyo acta de evaluación fue presuntamente falsificada.

Estos son -además de la expresidenta- el exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde -investigado en otro juzgado por supuesta malversación de fondos del Instituto-, la profesora del tribunal Cecilia Rosado y la exasesora de la expresidenta regional María Teresa Feito.