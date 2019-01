Puigdemont abre la puerta a facilitar la tramitación de los Presupuestos de Sánchez pero mantiene el 'no' a su aprobación

Los Presupuestos de Pedro Sánchez, pactados con Unidos Podemos, van camino del Congreso. Pero, para que salgan adelante, primero tienen que superar el examen para que sean tramitados. Y, de ello, tanto de que haya vía libre para su tramitación parlamentaria como para que sean aprobados finalmente, depende la decisión que tomen los partidos independentistas.

De momento, públicamente, se mantienen en el no a su aprobación. Pero esa contundencia no es la misma cuando se habla de facilitar su tramitación parlamentaria. Es más, según ha publicado eldiario.es, la cúpula del PDeCAT y la mayoría de sus diputados en Madrid presionan para aprobar los Presupuestos de Sánchez.

Este viernes se han reunido durante la mañana en Waterloo el president de la Generalitat, Quim Torra, y el líder del PDeCAT, Carles Puigdemont, quien ha recordado que la tramitación de los Presupuestos "es cosa de los grupos parlamentarios, no del Govern de Catalunya y los grupos en el Parlament. Sólo podemos acompañar a los parlamentarios que han expresado su negativa a apoyarlos, y de momento son todos".

"La tramitación", ha abundado Puigdemont, "dependerá de la voluntad de los parlamentarios en Madrid, que deberán decidir si presentan una enmienda a la totalidad o no. Si se presenta es que no se tramitan. Y si no se presenta, es que se tramitan. Nosotros podemos tener opinión política sobre esto, pero no capacidad de decidir".

En cuanto a la posibilidad de que la dirección del PDeCAT se esté moviendo en el sentido de facilitar la tramitación de los presupuestos, Puigdemont ha recordado: "Lo que me consta es que este lunes tenemos una reunión de la dirección del PDeCAT, y me consta que hay una decisión sobre votar no a la aprobación de los Presupuestos que no creo que vaya a cambiar".

"No estamos en un escenario de negociación de partidas presupuestarias", ha afirmado Puigdemont, "estamos tratando de una resolución política a un conflicto político. Va de derechos fundamentales que se están violando, como el derecho de autodeterminación, estamos hablando de eso, y ahí no hay novedad".

En cuanto a las promesas del Gobierno de Sánchez en relación a nuevas inversiones en Catalunya, Puigdemont ha respondido: "No nos quejamos de que no haya anuncios, hay una colección. Nos quejamos de que no se cumplen, y cuando no se cumplen no tenemos ningún mecanismo para hacer que se cumplan. No es un problema de promesas, sino de ejecución presupuestaria. Y sobre esto ahí no hay ninguna propuesta nueva".

"El problema de los presupuestos de España no son las promesas", se ha lamentado Puigdemont, "ni las lluvias de millones que se anuncian, el problema es de ejecución, y no hay propuestas en la mesa de que estas promesas de última generación no vayan a sufrir la misma suerte que las promesas hechas hasta ahora".

En relación a las consecuencias en el Govern que pudiera tener que en el Congreso de los Diputados ERC y PDeCAT actuaran de manera divergente en relación a los presupuestos y su tramitación, Torra ha señalado que "el vicepresidente, Pere Aragonès, ya ha dicho que no habrá ninguna crisis porque seguro que ERC y PDeCAT actuarían al unísono".