Rajoy pide para Catalunya "un Gobierno que cumpla la ley y volver a la normalidad"

Normalidad y ley. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reclamado para Catalunya "normalidad e imperio de la ley" en una rueda de prensa en Bruselas tras la reunión del Consejo Europeo.

"Lo que queremos todos", ha dicho Rajoy, "incluso desde planteamientos diferentes, es recuperar la normalidad institucional, económica y social, y un gobierno que cumpla la ley. Pero corresponde a los partidos catalanes, y cada uno tenemos nuestras propias competencias".

"El 21 de diciembre fueron las últimas elecciones", ha recordado el presidente del Gobierno, "y comparecí el 22 de diciembre. Y mantengo lo dicho: corresponde a los partidos políticos catalanes ofrecer las soluciones de gobernabilidad, y sea cual sea, estará sometido al imperio de la ley".

Rajoy, preguntado sobre si está abierto a negociar con un president elegido, ha contestado: "Estoy dispuesto a negociar sea quien sea el presidente de Catalunya si la justicia permite que lo sea. Da la sensación de que no se quiere resolver este problema: si se presenta un candidato sin problemas con la justicia será más fácil, pero no se ha elegido a nadie como presidente de la Generalitat. Y yo quiero que se recupere la normalidad institucional, económica y social de Catalunya. Esa decisión no me corresponde a mí".

En relación con la marcha de Marta Rovira, Rajoy ha afirmado: "Espero que a la vista de los acontecimientos, el presidente del Parlament tome las decisiones ajustadas a derecho. No voy a polemizar. Vivimos en unas sociedades donde todos debemos respetar las decisiones judiciales y cuando la justicia llama, hay que comparecer".

¿Tiene su Gobierno noticias del paradero de Rovira? "Que yo sepa no", ha contestado.

Rajoy se ha mostrado contrario a que se repitan las elecciones: "Me gustaría que se eligiera una persona que sepa que tiene que cumplir para alcanzar algo positivo".