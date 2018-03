Rajoy hablará de pensiones en el Congreso el 14 de marzo sin votación de propuestas, en contra de lo que le exigía la oposición

Mariano Rajoy irá al pleno del Congreso el próximo 14 de marzo para hablar de pensiones. El presidente del Gobierno hizo esa solicitud a petición propia después de que la oposición la promoviera y ya se hubieran producido las primeras manifestaciones de jubilados por toda España en protesta por la escasa subida de las pensiones y la exigencia de que se revaloricen conforme al aumento del IPC.

La Mesa del Congreso ha decidido que el presidente acuda la próxima semana y que el debate será sin votación de propuestas de resolución. La oposición exigía que se plantearan propuestas de resolución para que el Congreso fijara una postura concreta sobre las pensiones.

PSOE, Unidos Podemos y Compromís exigieron que se produzca una votación, aunque las normas de la Cámara establecen que la posibilidad de introducir propuestas de resolución para ser votadas corresponde al Gobierno. La oposición ha planteado que el Ejecutivo haga la pertinente comunicación para incluir las propuestas de resolución, pero se ha declinado por parte de PP y Ciudadanos.

La portavoz socialista, Margarita Robles, ha lamentado que el presidente acuda al Parlamento "a rastras" a un debate sobre pensiones "y que lo haga en una comparecencia sin ninguna complicación" en una "comparecencia de salón".

Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos, ha asegurado que "PP, PSOE y Ciudadanos han permitido que sea una comparecencia a la medida del señor M. Rajoy". Los socialistas aseguran que Robles ha planteado en la Junta de Portavoces que la comparecencia fuera por los artículo 196 y 197 del reglamento del Congreso con propuestas de resolución de los grupos, pero que "Ana Pastor y Rafael Hernando se han negado".

"En pleno solo se debatirá y votará proposición no de ley de PSOE porque el PSOE utilizará su cupo y tiene registradas cuatro propuestas sobre pensiones. Podemos no puede porque no tiene registrada ninguna proposición no de ley sobre pensione", señalan fuentes socialistas.

"No han querido por acción u omisión pensando en los presupuestos", señala el diputado de Compromís Ignasi Candela sobre la posición de PP, Ciudadanos y PNV: "Una vez más, a la hora de la verdad, se opta por proteger a Rajoy y facilitar un mitin más del gobierno", apostilla.

También PDeCAT apoyaba que el debate acabar con una votación. "No puede ser que dediquemos una mañana a discutir y que no se aprueben medidas", ha expresado el portavoz, Carles Campuzano, a su llegada a la reunión de los portavoces. Su homólogo de PNV, Aitor Esteban, no ha mostrado una preferencia, aunque ha defendido que el "consenso" que requieren las pensiones debería abordarse en el Pacto de Toledo.