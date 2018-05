Rajoy ofrece "diálogo" con la Generalitat pero advierte de que las leyes "se van a cumplir"

Mariano Rajoy pide diálogo a Catalunya mientras advierte de que seguirá defendiendo la legalidad vigente. El presidente del Gobierno se ha vuelto a referir desde Segovia al desarrollo de la investidura de Quim Torra como nuevo presidente: "Lo que he escuchado a lo largo de las últimas horas a mí no me ha gustado pero voy a juzgar los hechos".

"De cara al futuro vamos a apostar por el entendimiento y la concordia pero de la misma manera que digo esto, yo garantizo que la ley, la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir. Creo que es bueno que nadie se llame a engaño", ha asegurado.

El presidente del Gobierno ha realizado "una apelación a la mesura, a la tranquilidad y a dejar de lado una ansiedad que no conduce a nada y no resuelve nada".

El Gobierno lleva semanas pidiendo que los independentistas propongan un candidato viable y sin cuentas pendientes con la justicia. La elección de Torra no gusta en Moncloa pero, por el momento, el Gobierno quiere mantener la mano tendida para poder avanzar en la normalización política en Catalunya que permita suprimir la aplicación del artículo 155.