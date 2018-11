Los Reyes viajarán este lunes a Perú con el objetivo de dar "un impulso importante" a las relaciones bilaterales

Fuentes del Ministerio de Exteriores han señalado que el viaje se produce en un momento en el que las relaciones entre ambos países "son excelentes", siendo Perú socio estratégico para España y teniendo en el plano económico una "posición predominante" en el país iberoamericano, ya que España ocupa el segundo lugar en inversiones sólo por detrás de China. Además de las grandes empresas españolas, el país cuenta con 300 pequeñas y medianas empresas españolas que desarrollan allí su actividad.

No obstante, desde Exteriores no han querido avanzar qué acuerdos están pendientes de cerrar con las autoridades del país andino durante la visita debido a que la escena política es "móvil", aunque no descartan que se "cierren algunos". En este sentido, han recordado que está pendiente la negociación del convenio de doble imposición tributaria.

EXTRADICIÓN DE CÉSAR HINOSTROZA

Además, fuentes diplomáticas han señalado que el Gobierno español está a la espera de que el Consejo de Ministros peruano solicite la extradición de César Hinostroza. El martes, la solicitud fue aprobada por la Sala Penal Transitoria del Tribunal Supremo del país sudamericano.

El exjuez tenía prohibido abandonar Perú por su presunta implicación en un escándalo de corrupción, pero salió de forma clandestina la madrugada del 7 de octubre.

Según el presidente del Consejo de Ministros peruano, César Villanueva, el exjuez habría entrado en Ecuador a través de la ciudad fronteriza de Huaquillas y de allí se dirigió a Guayaquil para volar a Ámsterdam. Días después aterrizó en Madrid, donde también se encuentra su esposa.

Esas mismas fuentes diplomáticas señalan que ingresó en Madrid el 19 de octubre, momento en el que se le detuvo, y ese mismo día entró en prisión comunicada sin fianza. Ahora está a la espera de que soliciten la extradición.

Está previsto que en el marco de la visita de los Reyes al país, el Rey Felipe, acompañado del director de la feria Arco, Carlos Urroz, y de responsables del IFEMA, presenten la participación de Perú como país invitado de la Feria Internacional de Arte contemporáneo de Madrid (ARCO), que tendrá lugar en Madrid entre febrero y marzo de 2019.

Coincide que la visita de Estado a Perú de los monarcas se producirá en vísperas de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Antigua (Guatemala) los días 15 y 16. La anterior visita de los Reyes a Perú fue en 2008, a cargo de Juan Carlos y Sofía.

Este será el sexto viaje de Estado de los Reyes Felipe y Letizia, y el segundo que tiene como destino Iberoamérica. En 2015 realizaron visitas de Estado a Francia y México; en 2016 --tras casi un año de Gobierno en funciones-- a Portugal y en 2017 a Japón y Reino Unido.