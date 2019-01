Rivera afirma que tras la convención del PP el "gran centro político en España" está en Cs

"Los liberales y progresistas, los que creemos en la Constitución, los que defendemos la unión y la igualdad entre españoles, la libertad, el emprendimiento y el esfuerzo, tenemos una casa común que es la del constitucionalismo del siglo XXI, donde se acerca gente moderada, preparada y a la que le importa más su país que su partido", ha afirmado Rivera a preguntas de los periodistas en el Parlamento andaluz, donde se ha reunido con los flamantes consejeros de Cs del Gobierno autonómico.

Rivera, que ha considerado que Cs crece en los sondeos y está "más fuerte" cada vez que se abren las urnas por ser capaces de generar dicho espacio, ha dicho sobre la convención del PP que no quiere hablar de los demás pero que respeta "que cada uno gestione sus crisis como puede".

"Hay partidos que han tenido mayoría absoluta en este país y que hoy están en una intención de voto del 18-19 por ciento", ha agregado antes de incidir en que no le gustaría "estar en la piel de los que han perdido más de la mitad de votantes en los últimos años". "Me gusta más estar en la piel de los que no paramos de crecer cada vez que abrimos las urnas", ha remachado antes de añadir: "Déjenme que gestione nuestro éxito que bastante tienen otros con gestionar sus fracasos".

Así las cosas, Rivera ha dicho que respeta que los demás partidos tomen decisiones, si bien ha pedido que les dejen construir "entre todos ese gran espacio político, esa auténtica autopista de la tercera España que está creciendo cada vez que abrimos las urnas", en alusión a su formación política.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que Cs seguirá creciendo en los próximos meses y que en mayo tendrá "más concejales, alcaldes, presidentes autonómicos, consejeros autonómicos y un gran resultado en las elecciones europeas".

"Nos vamos a poner a trabajar desde ya", ha garantizado el líder nacional de Cs, que ha explicado que una vez que se ha producido el cambio en el Gobierno de Andalucía, "el partido nacional se pone a trabajar, con las primarias que vendrán en las próximas semanas, para que mayo vuelva a ser otro éxito de Cs y, sobre todo, de quienes queremos un cambio político en este país", ha zanjado Albert Rivera.