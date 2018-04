SCC da Premio al Seny a Tajani y Valls, que dice independentismo "es guerra"

Societat Civil Catalana (SCC) ha entregado su Premio al Seny al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y al ex primer ministro francés Manuel Valls, que ha pedido combatir a un independentismo que "es guerra" y ha recalcado su voluntad de entrar en la política barcelonesa para "defender la democracia".

Coincidiendo con la festividad de Sant Jordi en Cataluña y justo el día en que hace cuatro años se fundó esta entidad, SCC ha entregado la primera edición de su Premio al Seny en un acto en Barcelona al que Tajani no ha podido asistir, pero sí Valls.

El histórico edificio de la Llotja de Mar ha acogido la entrega del premio a la que han asistido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, así como Albert Rivera, Inés Arrimadas (Cs), Salvador Illa (PSC) y Santi Rodríguez (PPC), entre otros, o el dramaturgo y presidente de Tabarnia, Albert Boadella.

El acto ha servido además para que el presidente de SCC, José Rosiñol, haya anunciado la próxima creación del proyecto Sociedad Civil Europea para "combatir populismos y nacionalismos" en toda Europa, empezando por un "separatismo catalán" al que ha calificado de "síntoma de una enfermedad europea".

En su discurso, Rosiñol ha celebrado los cuatro años de la creación de SCC, en los que, ha asegurado, la entidad ha "demostrado que somos mayoría social".

"Hemos parado el golpe separatista. Hemos conseguido que se acabe con la imposición del pensamiento único", ha añadido.

"Ya nunca más nos van a tratar como ciudadanos de segunda clase", ha afirmado el presidente de SCC, que ha considerado que la manifestación que organizaron el pasado 8 de octubre "pasará a los anales de la historia de la democracia".

Rosiñol, que ha destacado la "clarividencia" y la "visión de la UE" por parte de Valls y Tajani, ha "tendido la mano" al independentismo "para que defienda sus ideas", aunque "dentro de la ley como todo el mundo", y ha llamado a "normalizar la sociedad catalana" para "no seguir polarizados".

Aunque Tajani no ha podido asistir -SCC le entregará el premio en la primera quincena de mayo en la Eurocámara-, se han proyectado algunos extractos de vídeo del discurso del mandatario al recibir el Premio Príncipe de Asturias, en el que dijo que "cuando algunos siembran la discordia ignorando voluntariamente las leyes, es necesario recordar la importancia del respeto al Estado de Derecho".

Pero el discurso más esperado ha sido el de Valls, que ha definido a Cataluña como una "sociedad abierta", como queda reflejado en la festividad de Sant Jordi, y en cambio ha cargado duramente contra el "nacionalismo catalán estrecho" que significa "guerra" y "romper Europa".

En un contexto en el que se baraja la posibilidad de que Valls encabece la lista de Ciudadanos por Barcelona en las elecciones municipales del año próximo, el exdirigente francés no ha querido confirmarlo pero, ante las "muchas expectativas", ha dejado entrever su posible decisión con un refrán catalán "para la meditación general".

"Roda el món y torna al Born" (da la vuelta al mundo y vuelve a casa, en alusión al barrio barcelonés del Born)", ha sugerido Valls, que sí se ha ofrecido a Societat Civil Catalana para "ayudar" en su "ideal de democracia, libertad y convivencia": "Podéis contar conmigo, siempre estaré con vosotros para el compromiso de democracia, libertad y sociedad civil catalana", ha recalcado.

Valls ha recordado sus orígenes catalanes: "Nací en el barrio de Horta, he hablado siempre catalán en casa, he leído en catalán, he soñado en catalán y francés. Soy del Barça y culé. Me he metido en este debate (sobre la política catalana) porque es un debate para Europa. Cataluña sin España y España sin Cataluña no tienen ningún sentido".