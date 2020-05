Sánchez lanza su último llamamiento al PP: "El único instrumento para salvar vidas es la prórroga del estado de alarma"

"El único instrumento que permite ahora mismo al Gobierno de España luchar contra el COVID, salvar vidas y defender la salud pública del conjunto de ciudadanos es la prórroga del estado de alarma". Con estas palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este martes un último llamamiento al Partido Popular para que mañana, en el Pleno del Congreso, apoye con su voto la ampliación de la excepcionalidad hasta el 24 de mayo, acordada esta mañana por el Consejo de Ministros.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Sánchez ha considerado que por parte de la ciudadanía "se espera y se desea un acuerdo de los dos grandes partidos para que haya una prórroga del estado de alarma". El jefe del Ejecutivo pronunciaba estas palabras en respuesta a una pregunta del portavoz del PP en la Cámara Alta, Javier Maroto, cuya formación política ha vuelto a recalcar a lo largo del día que, por el momento, no tiene pensado respaldar esa nueva prórroga solicitada por el Gobierno, aunque todavía no ha aclarado si su voto en el Pleno del Congreso será el 'no' o la abstención.

"El PP votó a favor con responsabilidad el estado de alarma, pero dos meses después consideramos que no es necesario hacerlo si existen alternativas", ha remarcado Maroto durante su intervención en el Senado, antes de considerar que "nadie ha planteado que haya que elegir entre el estado de alarma y el caos", término con el que se refirió ayer el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, al escenario que generaría un rechazo del Parlamento a la prórroga del estado de alarma.

El portavoz del PP ha pedido también a Sánchez que "ponga un bozal a los Echeniques de turno", en alusión al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Maroto ha exigido además al Gobierno "claridad y humildad". "Entendemos que haya errores, porque no se puede aceptar en todo. Lo que no aceptamos es que además ineficaces sean mentirosos, y ustedes están mintiendo", ha añadido el senador por Castilla y León.

Respecto al estado de alarma, Maroto ha insistido en que el PP lo consideraba útil "mientras no existiera una herramienta alternativa y creemos que ahora la hay". Lo que plantean los populares es que el Gobierno mantenga el mando único frente a la crisis del coronavirus aplicando la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Salud Pública y la Ley de Protección Civil, normativas que según distintos analistas no permitirían al Ejecutivo central dar órdenes a otras administraciones, restringir la movilidad o impedir, por ejemplo, la apertura de distintos sectores económicos.

"En marzo el estado de alarma era la herramienta para proteger a los españoles. Seguir haciéndolo es una herramienta para protegerle a usted", le ha dicho Maroto a Sánchez.

En su respuesta, el presidente del Gobierno ha insistido en que "resulta evidente, a tenor de los datos en España, que la medida que está frenando la pandemia es la restricción de la movilidad" y que "el único instrumento para restringir la movilidad" es el estado de alarma.

En otro turno de intervención, en respuesta a la pregunta lanzada por la portavoz de Ciudadanos en el Senado, Lorena Roldán, Sánchez ha asegurado que el plan de desescalada ha sido aprobado con el apoyo de los científicos y con la "coordinación" con las comunidades autónomas.

Pero a ella también le ha pedido el apoyo de su partido a la prórroga del estado de alarma. "El confinamiento ha funcionado, la restricción de la movilidad ha funcionado. ¿Cuál es el único instrumento que tenemos desde el Gobierno de España para mantener el confinamiento y la restricción de la movilidad? El estado de alarma. Es la única alternativa", ha zanjado.