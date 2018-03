Supremo panameño levanta orden de detención contra Martinelli por indultos

El Supremo panameño levantó hoy la orden de detención con fines de extradición que pesaba sobre el expresidente Ricardo Martinelli por la supuesta concesión irregular de indultos, uno de los varios casos judiciales que hay en su contra y distinto a la causa que le mantiene detenido en Estados Unidos.

El Órgano Judicial explicó este jueves en un comunicado que el pleno del máximo tribunal suspendió la orden de detención porque, aunque el caso no ha prescrito, sí lo ha hecho la pena de prisión.

"Al haber establecido el pleno que la acción penal no había prescrito, tomando en cuenta para tales menesteres que la sanción que se podía aplicar en este proceso no sería la de prisión, lo procedente era levantar la medida cautelar de orden de detención, pues ésta no tiene cabida", explicó el magistrado Wilfredo Sáenz en el mismo comunicado.

El pleno del Supremo, que actúa como Tribunal de Apelaciones ya que el máximo tribunal es la única institución que puede procesar a Martinelli por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), rechazó el pasado 30 de enero en segunda instancia decretar prescrita la causa y cerrar el caso de los indultos.

La Justicia panameña quiere interrogar al exgobernante por haber otorgado presuntamente de manera irregular al final de su mandato un total de 355 indultos, que fueron denunciados y anulados por su sucesor en el cargo y antiguo canciller y vicepresidente, Juan Carlos Varela.

La audiencia para decidir sobre la suspensión de la orden de detención, dictada el pasado 12 de diciembre, comenzó el pasado lunes y se realizó a solicitud de la defensa de Martinelli, que gobernó Panamá entre 2009 y 2014.

El exmandatario, propietario de una cadena de supermercados panameños, está detenido desde el pasado junio en una prisión de Miami (EE.UU) por otro caso de corrupción, relacionado con una trama de espionaje político y malversación de fondos públicos.

El exgobernante se encuentra a la espera de que el Departamento de Estado de ese país decida sobre su extradición, después de que dos jueces federales resolvieran que su traslado a Panamá es procedente.

Martinelli, quien abandonó su país en enero de 2015 y tras varios meses en paradero desconocido se estableció en Miami, defiende que es víctima de una persecución política por parte de Varela y tiene al menos seis causas judiciales pendientes en Panamá.