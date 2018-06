Torra insiste en que Borrell "no permitió" usar el catalán en la Eurocámara

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha insistido hoy en que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, "no permitió que se pudiera hablar en catalán en el Parlamento Europeo" y lo ha acusado de "confundir y vender gato por liebre" en este asunto.

En un mensaje a través de Twitter, el presidente de la Generalitat ha respondido así directamente a otro mensaje del ministro a través de esa misma red social, que interpeló a Torra sobre esta cuestión.

"Señor Borrell, dije que no había permitido que se pudiera hablar en catalán en el Parlamento Europeo. ¿De verdad que no lo entendió? ¿O es que intentó confundir y vender gato por liebre? Ay los Estados que no valoran su diversidad y riqueza...", ha escrito Torra.

El presidente catalán ha reaccionado así después de que Borrell recordara ayer a Torra que fue él quien, en su etapa como presidente del Parlamento Europeo, logró que los ciudadanos puedan utilizar el catalán para dirigirse a las instituciones de la UE.

"Dice Torra que me opuse a que la lengua catalana pudiese ser utilizada en la UE. Debería saber que mi voto de calidad como presidente del Parlamento Europeo deshizo el empate entre los que estaban a favor y en contra de que los ciudadanos pudieran utilizar el catalán para dirigirse al Parlamento Europeo", dijo el ministro ayer en Twitter.

"Y ahora -prosiguió Borrell- cualquier ciudadano puede dirigirse en catalán a todas las instituciones europeas. ¿De verdad no lo sabía?".

El titular de Exteriores respondía de esa manera a las palabras del presidente catalán, que en el pasado pleno del Parlament cargó en su intervención contra el nombramiento de Borrell por sus posiciones "radicalmente en contra" del derecho de autodeterminación de Cataluña y reprochó al ministro que "fue presidente del Parlamento Europeo y el catalán no se ha podido hablar".

"¿Todos ustedes piensan igual que el señor Borrell?", preguntó Torra a los diputados del PSC antes de añadir: "Pues tenemos un problema, porque es evidente que nosotros pensamos todo lo contrario que el señor Borrell. Por lo tanto, empezamos mal, empezamos mal con estos primeros nombramientos".