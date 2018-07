Torrent, sobre movimiento de Puigdemont: "Unidad no quiere decir uniformidad"

El presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), ha defendido hoy que las fuerzas independentistas tengan una "estrategia compartida" y abran una reflexión sobre su horizonte y objetivos próximos, pero ha dejado claro que "unidad no quiere decir uniformidad".

En declaraciones a La Xarxa, Torrent ha reaccionado así al hecho de que, esta tarde, el expresidente catalán Carles Puigdemont, junto al presidente de la Generalitat Quim Torra y el diputado de JxCat Jordi Sànchez, en prisión preventiva, vayan a presentar un nuevo movimiento político "transversal", con el reto de afianzar la "unidad" del movimiento soberanista.

El presidente del Parlament ha considerado que se debe abrir un proceso de "reflexión y análisis interno" de los partidos independentistas y encontrar "puntos de encuentro" y una estrategia común, para así "ofrecer a la ciudadanía un relato y un proyecto concreto para el futuro".

"Un proyecto unitario que -ha matizado- no quiere decir uniformidad. Unidad no quiere decir uniformidad. Hay matices, hay planteamientos, hay visiones estratégicas diferentes, pero se han de compartir y encontrar un hilo conductor que nos permita unirnos en un proyecto concreto. Pero unidad no tiene nada que ver con uniformidad".

Para Torrent, ERC "aspira a que haya una estrategia compartida por todas las fuerzas republicanas e independentistas", en el que "cada espacio debe hacer su reflexión interna de pensar cuál es el horizonte hacia el que quiere ir y, después, ponerlo en común y llegar a una síntesis o comunión de objetivos políticos".

"¿Cómo se concreta eso? Ya se verá", ha sugerido el dirigente republicano, que ha considerado, respecto al movimiento político impulsado por Puigdemont, que "todas las propuestas son interesantes y deben escucharse", si bien ha insistido en que lo relevante es definir los objetivos y el horizonte "a medio y largo plazo", y no centrarse en "cuál es la fórmula o las herramientas".

Y es que, para Torrent, las fuerzas independentistas han de "salir de la zona de confort", porque "de nada sirve competir por uno o dos escaños", sino que "cuando se trata de ganar un país, una república, hay que ir a buscar más gente. Eso no se hace trasvasando diputados de una formación a otra".

Por último, sobre el hecho de que la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, fuera abucheada por algunas personas este sábado durante un paseo de ese partido en Canet de Mar, Torrent ha mostrado su rechazo a esas situaciones de tensión, aunque ha recordado que Joan Tardà (ERC) también "vivió una situación" similar hace días.

"No me gusta. No me gusta nada, ni de un lado ni de otro. Lo que deberíamos ser capaces todo el mundo es de llevar sus ideas sin tensión, sin situaciones como las que se han vivido no sólo este fin de semana, sino en otras ocasiones. Deberíamos evitarlo entre todos juntos", ha sentenciado Torrent.