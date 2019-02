Turull niega que se gastase "ni un euro" en el referéndum del 1-O

El exconseller de Presidencia de la Generalitat Jordi Turull ha asegurado este martes ante el Tribunal Supremo que "no se gastó ni un euro en el referéndum" del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Lo ha hecho en la cuarta jornada del juicio del "procés", que celebra el Tribunal Supremo, en la que ha comenzado a declarar Turull, que se enfrenta a una petición fiscal de 16 años de cárcel por un delito de rebelión agravado con malversación.

Como hiciera la semana pasada el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, Turull ha negado hoy que se empleasen fondos públicos para gastos de organización del 1-O, una vez que el Tribunal Constitucional anulase las partidas presupuestarias que estaban destinadas al referéndum.

"Cuando llega sentencia del Constitucional el 5 de julio yo no era conseller. Yo lo que se es que a partir del 14 de julio, cuando yo entro -pero por lo que me informado también antes- no se gastó ni un euro en el referéndum", ha señalado.

La Fiscalía sostiene que varios gastos del 1-O como papeletas o censo electoral se escondieron en cinco Consellerias, entre ellas la de Turull, pero también la de Oriol Junqueras, el exconseller Raül Romeva, la exconsellera Dolors Bassa y otras dos de procesados huidos.

En relación al acuerdo de gobierno del 6 de septiembre de 2017 para desarrollar el referéndum, Turull ha admitido que en el mismo los miembros del Govern asumieron "todo lo que se tuviera que hacer" para llevar a término la consulta.

Según Turull, ese acuerdo lo firmaron todos los miembros del Govern en bloque porque en esa época "había mucha literatura de si unos estaban implicados y otros con el referéndum".