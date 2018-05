La UE reitera su apoyo a la continuidad del acuerdo nuclear con Irán sin EEUU

La portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Maja Kocijancic, afirmó hoy que la Unión Europea "seguirá trabajando por la continuidad del acuerdo nuclear con Irán, mientras Irán lo siga cumpliendo", a pesar de que Estados Unidos lo abandonase la semana pasada.

"Hemos mantenido y seguiremos manteniendo contactos con todas las partes implicadas en el acuerdo, que actualmente funciona y ha dado los resultados previstos", declaró Kocijancic durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Este compromiso, el Plan de Acción Conjunto y Completo (JCPOA) fue firmado en julio de 2015 por Irán, China, Francia, Rusia, el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y la Unión Europea y estableció que el régimen de Teherán daría acceso a sus instalaciones nucleares a inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La portavoz del SEAE también recordó que mañana se celebrará en Bruselas una reunión a tres bandas entre el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Yavad Zarif, sus homólogos francés, alemán y británico y la alta representante de la UE, Federica Mogherini.

Kocijancic no hizo comentarios sobre la propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, de negociar un nuevo acuerdo con Irán que incluya su programa balístico o su rol en los conflictos de la región y aseguró que el pacto actual sólo atañe a lo nuclear, aunque "podría servir de base para futuros acuerdos".

"No se pueden incluir en el actual acuerdo asuntos que están fuera del marco de actuación del mismo", sentenció la portavoz del SEAE, quien aseguró que esta posición "no significa que la UE no esté preocupada por otros asuntos relativos a Irán, sino todo lo contrario".

En este sentido, Kocijancic recordó que el acuerdo nuclear "ha sido refrendado por el Consejo de Seguridad de la ONU y se está cumpliendo, como han constatado las diferentes visitas de la OIEA".

Además de en la cita ministerial de este martes, la situación del acuerdo con Irán estará en el orden del día de la reunión del Colegio de Comisarios el miércoles y se tratará en la cena que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, mantendrá el próximo jueves en Sofía con los jefes del Estado y de Gobierno de la UE.