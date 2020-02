Vox asume que se queda fuera de las mesas de las comisiones del Congreso por el veto del PSOE y el desacuerdo con el PP

El cordón sanitario a la extrema derecha en el Congreso tiene visos de prosperar en esta legislatura. Vox ha asumido que se quedará fuera de las mesas de las comisiones parlamentarias, pese a ser la tercera fuerza, gracias al acuerdo del PSOE con sus aliados y de la falta de entendimiento del PP con la formación de Santiago Abascal.

Los socialistas se han repartido con sus aliados parlamentarios –Unidas Podemos, ERC y PNV fundamentalmente– los puestos en las mesas de las comisiones, que están retribuidos. Por otro lado, el PSOE llegó a un entendimiento con el PP para distribuir las presidencias de las comisiones de manera que garantizó a los de Pablo Casado siete de ellas siempre y cuando no cediera ninguna en favor de Vox, como ocurrió en la anterior legislatura.

Las mesas de las comisiones se encargan de ordenar el trabajo parlamentario de los temas sectorializados. Sus integrantes cobran un plus respecto a la asignación básica que obtienen los diputados: 1.516,76 euros en el caso de los presidentes; 1.108,95 para los vicepresidentes; y 739,3 para los secretarios.

Fuentes del PP explican que ante la posibilidad de quedarse sin presidencias en las comisiones –puesto que en las votaciones el PSOE puede repartir los apoyos para arrebatárselas– optaron por aceptar esa decisión. En cuanto al reparto de las vicepresidencias y las secretarías, Vox tampoco logró un entendimiento con el PP.

Según los conservadores, la formación de Abascal reclamaba una presencia inasumible mientras que el grupo de extrema derecha acusa al PP de haber preferido pactar con los socialistas y el resto de aliados. Finalmente, el grupo que dirige Cayetana Álvarez de Toledo está votando a sus candidatos para las vicepresidencias y secretarías, garantizándose dos puestos en cada mesa. Vox, por su parte, está votando sus propuestas, pero se quedan en tan solo cinco papeletas por lo que se quedan fuera. Hasta la irrupción de la extrema derecha en el Parlamento, este trámite se realizaba por asentimiento ante el consenso de las distintas fuerzas.

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha denunciado que ha habido "un auténtico triizquierdito para excluir a Vox" de las mesas de las comisiones. "Esto es una cosa que ya nos vienen haciendo desde que estamos en esta Cámara", ha lamentado. A pesar de que el PP asegura que sí han tenido conversaciones, el portavoz de la extrema derecha ha dicho que "no se puede negociar con quien no quiere negociar con uno y quiere negociar con la izquierda". "Tenemos claro quienes son nuestros rivales: la izquierda y los separatistas", ha expresado Espinosa de los Monteros, antes de marcar distancias con el PP: "No somos como ellos".

Ciudadanos, cuya representación ha quedado reducida a diez diputados, también se ha quejado de haberse quedado fuera de ese reparto y ha votado en blanco en todas las comisiones constituidas este viernes. "Rafael Simancas ha puesto como condición absolutamente inexcusable para negociar las presidencias con el PP que no se diera ninguna presidencia de ninguna comisión a Ciudadanos", ha expresado el diputado Edmundo Bal. "Están despreciando a todos estos millones de votantes de centro –ha dicho sobre el 1,6 millones de sufragios que logró en las elecciones del 10 de noviembre– que también querrían estar representados en los gobiernos de las mesas del Congreso", ha zanjado.