Ayuso se enzarza con Vox por el veto parental: "Aquí no hay adoctrinamiento por más que HazteOir les haga el trabajito"

La polémica por el veto parental sigue generando debate en la Asamblea de Madrid, después de que Vox quiera imponer la medida a cambio de su apoyo a los presupuestos de 2020 como ha pasado en Murcia. Con estos mimbres, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, se han enzarzado este jueves en el Pleno autonómico, después de que Monasterio haya insistido en que se aplique la medida en Madrid. Ayuso en cambio ha negado que exista "adoctrinamiento" en las aulas y ha acusado a la formación de extrema derecha de unirse a HazteOir para mentir y difundir información "manipulada" sobre los talleres que reciben los alumnos en los colegios.

"Aquí no se da zoofilia en las aulas, aquí no hay adoctrinamiento por más que HazteOir les esté haciendo el trabajito por las redes sociales", ha espetado Ayuso a la portavoz de Vox. "Intentan hacer de la anécdota categoría, díganme un solo centro de la Comunidad de Madrid donde se esté adoctrinando y ahí actuaremos. Díganme un solo profesor que esté adoctrinando y ahí actuaremos", ha insistido la regidora que ha acusado a la formación de extrema derecha de difundir vídeos manipulados "que no son ni siquiera de la Comunidad de Madrid".

"No pueden intoxicar a las familias con vídeos que son terribles, que son manipulados, que no son ni siquiera de la Comunidad de Madrid, preocupándonos de esta manera innecesaria", añadía Ayuso en respuesta a Monasterio, a la vez que le recordaba que su partido es el único con el que pueden pactar: "Si no se entienden con el PP, ¿con quién lo van a hacer?".

Este enfrentamiento llega después de que el Gobierno que preside Ayuso enviara este lunes una instrucción a todos los centros sostenidos con fondos públicos –los públicos y también los concertados– para obligarles a publicar en sus web el proyecto educativo anual y las actividades complementarias como charlas, talleres o excursiones. Con esta medida, el Gobierno de PP y Ciudadanos en Madrid da por cumplido el acuerdo de investidura con Vox en materia educativa. Sin embargo, Monasterio ya advertido de que no es suficiente porque su acuerdo de investidura terminó el mismo día en que Ayuso fue proclamada presidenta.

Ante la insistencia de Vox, la presidenta madrileña ha defendido, sin embargo, que en los colegios se imparten charlas "porque las quieren las familias" pese a que a ella tampoco le gusten algunos planteamientos. "A mí tampoco me gusta la imposición ideológica que hace muchas veces de la identidad y de la orientación sexual desde la izquierda, que lo adoctrina a todo, lo colectiviza todo. A mí eso tampoco me gusta".

Para la regidora los problemas de la educación "no está en los profesores que no se levantan por las mañanas pretendiendo adoctrinar a nadie". "El problema está en esa ruta escolar, donde luego los niños cogen los móviles y están viendo desde los 10 años todo tipo de contenido violento, pornografía, etcétera. Los problemas de la educación están en otras cosas, pongan el acento en los problemas".

La Asamblea de Madrid ha retomado este jueves el primer Pleno del año, tras un mes inhábil, y la polémica por el veto parental ha centrado el debate con dos preguntas a la presidenta. Además de Monasterio, también el portavoz de Más Madrid, Pablo Perpinyà, ha insistido en saber si la medida se implantará finalmente en la Comunidad de Madrid.

Perpinyà ha defendido que si la presidenta se "pliega" ante el también llamado 'pin parental', un "chantaje de Vox" a su juicio, tendrá enfrente a la formación tanto en el parlamento regional como en las calles. La jefa del Ejecutivo autonómico les ha pedido que dejen "la política fuera de las aulas, de crear conflicto donde no lo hay, de hacer espectáculo" porque a lo que se va a los colegios es "a instruir y a formar".