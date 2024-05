Abascal acusa a Sánchez de “legitimar el terrorismo satánico” y le llama “autócrata”

Santiago Abascal ha utilizado su turno de intervención de este miércoles en el Pleno del Congreso, en el que ha comparecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para atacarle en todos los frentes políticos que tiene abiertos y llamarle de nuevo “autócrata”. El líder de Vox ha empezado por las acusaciones contra la mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, y los insultos que profirió el presidente de Argentina, Javier Milei, contra ella en un mitin de Vox el pasado domingo. Luego ha pasado a rechazar el reconocimiento del Estado de Palestina, y le ha dicho: “Usted está legitimando el terrorismo satánico”.

Abascal ha comenzado su intervención criticando a Sánchez por marcharse “cinco días a descansar caprichosamente” para no afrontar las acusaciones contra su mujer a raíz de la denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias a pesar de que este mismo martes la Guardia Civil aseguraba en un informe que no veía níngún indicio de delito. “La suya es una decisión que no puede tomar ninguno de los trabajadores de España. Ninguno pueden abandonar su puesto de trabajo y su responsabilidad cuando quiera”, ha afirmado el líder de la extrema derecha.

Así, el dirigente de Vox ha achacado a Sánchez su retiro porque cree que “no soporta escuchar a los españoles, que le dicen que se saque las manos de los bolsillos delante del rey, ni soporta escuchar el sufrimiento de los españoles en las calles, ni soporta las críticas de la oposición, ni tampoco soporta que en nuestro país un juez abra un procedimiento judicial que le afecta a su mujer”. Según Abascal, Sánchez se tomo “esos días para pensar” y “volvió lloriqueando como una plañidera de una manera inaceptable, inventando un relato falsario” sobre todo lo que está ocurriendo “en su Gobierno, su partido y su entorno familiar”.

El líder de Vox ha pasado después a criticar que tras los insultos a Begoña Gómez proferidos por el presidente de Argentina, Javier Milei, en un acto de su formación, haya decidido retirar a la embajadora de ese país en España, una medida por la que, según Abascal, Sanchez “pasará a la historia”. Después ha acusado a sus ministros y a dirigentes del PSOE de llamar a Milei “drogadicto, fascista y loco” y “pretender ahora que no les responda”.

“Usted no es el rey y su señora no es una institución del Estado”, le ha espetado desde la tribuna de oradores. “¿Hasta dónde va a llevar el conflicto diplomático para defender a su consorte”. “¿Dónde va a parar usted? Díganoslo porque no lo sabemos. ¿Va a declararle la guerra a Argentina?”. le ha preguntado a continuación. Abascal ha resumido que su política exterior “debe ser de Estado, no de Gobierno” y mucho menos “nunca una política de familia”. “Usted es un títere del Grupo de Puebla donde están todos los gobiernos comunistas”, le ha lanzado.

En este punto, se ha parado luego a analizar el anuncio que acababa de hacer el presidente del Gobierno de que reconocerá el martes próximo como Estado a Palestina, acusándole por ello de “complicidad” con Hamás ya que en su opinión es “legitimar el terrorismo satánico” frente “a un Estado democrático como es Israel”. A su juicio, se trata de dar “un premio retroactivo” para “un grupo terrorista” que ha causado “mucho dolor y sufrimiento” en su ataque del pasado 7 de octubre a Israel, ha afirmado Abascal, obviando los más de 35.000 gazatíes asesinados en la guerra por el ejercito israelí.

“Ya sabemos cómo actuaría Sánchez si pasara aquí, no defendería a los españoles ni a sus intereses, sería una equidistancia insoportable”, ha vaticinado el líder de extrema derecha.

En su diatriba, el líder de Vox ha recordado también a Sánchez un 'tuit' de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el que hablaba de que Palestina debía existir “desde el río (Jordán) hasta el mar (Mediterráneo)”, palabras que, a juicio de Abascal, significan la “destrucción y la desaparición” de Israel. “Esto es lo que tiene en su Gobierno”, ha sentenciado.

Reproches a Feijóo por sus pactos con los socialistas

Abascal ha situado luego en su diana de nuevo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de haber aprobado en Bruselas junto con el PSOE “medidas que dañan a los ciudadanos españoles” y que van en contra “de la producción energética, industrial y agrícola”. “El pacto verde, que ustedes han aprobado juntos, destruye el campo europeo”, ha sentenciado.

En concreto, ha cifrado esas votaciones conjuntas “en el 90% de las ocasiones”. “Tienen que explicar a sus socios europeos que la coalición con los socialistas europeos no puede continuar y deben de dar marcha atrás en los errores cometidos en esta legislatura”, le ha pedido, como ya hizo el pasado lunes en una rueda de prensa celebrada en la sede de su partido.

También ha arremetido contra el PP por sus incoherencias: “No se puede convocar a los españoles a una movilización este domingo mientras se tiene la mano a Sánchez para repartirse los jueces” o se cierran esos pactos con el PSOE en Europa.

Por cargar ha cargado a su manera también contra Putin, pese a que algunos de sus aliados ultraderechistas se han puesto de su lado. “Para apoyar al pueblo ucraniano hay que echar de la UE a aquellos que han dejado a Bruselas a los pies de los caballos de Rusia y la han convertido en una unión de Estados totalmente dependiente e indefensa”, ha dicho.