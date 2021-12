Absuelto el cómico David Suárez por su chiste sobre personas con síndrome de Down

El cómico David Suárez ha sido absuelto por sus chistes sobre personas con síndrome de Down. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado la acusación de la Fiscalía, que pedía cárcel para él por un delito de odio, y entiende que sus tuits no fueron delictivos. La sentencia todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El cómico se ha hecho eco de su absolución en su cuenta de Twitter y ha dado las gracias a los que le han apoyado: "Contar un chiste no es delito en España", ha dicho.

El tuit que llevó al humorista al banquillo de la Audiencia de Madrid fue el siguiente, escrito en 2019: "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down". La Fiscalía llegó a pedir un año y 10 meses de cárcel para él por un delito de odio.

La Audiencia, sin embargo, opta por absolverle. Aseguran los jueces: "El tuit enjuiciado ha causado dolor, ha generado un daño gratuito, sin que por otro lado entendamos que el acusado se haya disculpado", pero añaden que "no nos encontramos ante una acción típica del artículo 510 CP, no es delito de odio, por lo que únicamente cabe el dictado de un pronunciamiento absolutorio".

Absuelto. Contar un chiste no es delito en España. Gracias a todos por el apoyo💛https://t.co/fRu4vaEVu8 — David Suárez (@DavidSuarez_V) 23 de diciembre de 2021

Los jueces, con la magistrada Lourdes Casado como ponente, definen el tuit de Suárez como una "obra de ficción", explicando que, por tanto, no puede ser juzgada con los mismos cánones que otro tipo de intervenciones públicas para decidir si es o no es un delito de odio contra las personas con síndrome de Down. El tuit del cómico, dice la sentencia, es "dañino" para estas personas pero un delito de odio, añade, "requiere algo más que un sentimiento de rechazo".

En este caso, analiza la Audiencia Provincial, "no se aprecia la existencia de esa incitación al odio o a la violencia" en el tuit de Suárez y, añade, es necesario "saber distinguir lo que es mal gusto de lo que es delito". Sobre lo primero, los jueces no tienen ninguna duda: "Por muy desagradables, detestables, molestos, de mal gusto, incorrectos que nos parezcan los términos utilizados en el tuit que nos generan rechazo y entendemos que a las personas aludidas las ofenden y duelen, ello no implica que nos encontremos ante una infracción penal".

El cómico fue llevado al banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid por la acusación de la Fiscalía así como de la Organización de Entidades en favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Madrid 'Plena Inclusión Madrid', que ahora tendrán que decidir si recurren o no ante el Tribunal Superior de la región. Las dos acusaciones pidieron para él 1 año y 10 meses de prisión por un delito de odio además de la prohibición de ejercer como cómico a través de las redes sociales durante ese tiempo.

La Fiscalía le acusó de este delito al entender que su objetivo era despreciar y vejar a las personas con síndrome de Down, al asegurar en su escrito de calificación que actuó "con evidente desprecio hacia el colectivo de personas con síndrome Down y contenido humillante y vejatorio". En un primer momento la causa fue archivada por el juzgado 30 de Madrid pero la Audiencia Provincial ordenó reabrir el caso. Entendió esa sección de la Audiencia, distinta a la que ha juzgado y absuelto al cómico, que su tuit podía no estar amparado por la libertad de expresión.