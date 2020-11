Albert Rivera propone crear una agencia independiente para distribuir los fondos europeos y evitar "un Plan E 2"

ZARAGOZA, 12 (EUROPA PRESS)

El expresidente de Cs, Albert Rivera, ha propuesto, este jueves, crear una agencia independiente para gestionar los fondos de la UE destinados a paliar los efectos de la COVID-19 para evitar "un Plan E 2", afirmando que "nos tenemos que poner las pilas". Ha presentado su libro 'Un ciudadano libre' en el Foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), en Zaragoza.

En su intervención, Albert Rivera ha expuesto que los Fondos 'Next Generation' pretenden promover proyectos "para que, en una década, modernicen la economía, mejoren la factura energética, digitalicen las empresas o ayuden a problemas como la despoblación, pero como se conviertan en Pancho Villa nos vamos a equivocar".

Ha lamentado que "a día de hoy no se sabe todavía ni la cuantía ni las oficinas a que dirigirse, ni cómo canalizar los proyectos", de forma que "hay un vacío para familias y empresas, no para La Moncloa", criticando así "la absoluta falta de previsión".

Para Rivera, "España necesita ahora lo mismo que todas las economías mundiales: impuestos moderados o bajadas para sectores muy perjudicados" por la crisis, poniendo el ejemplo de Francia o Alemania. También, "una política expansiva" para reactivar el consumo "y que no haya más lastre".

Sin embargo, ha considerado los Presupuestos Generales del Estado de 2021 "van en la dirección contraria al signo de los tiempos y de la política que se está haciendo en la mayoría de los países".

Rivera ha dicho que España necesita más empresas grandes y que las concentraciones empresariales reciban beneficios fiscales, no penalizar con el IRPF a directivos y profesionales liberales porque "esto no va de a cuánta gente fastidias", sino que "la pregunta es si esos que cobran 130.000 euros no se lo han ganado ellos", criticando la subida fiscal de los PGE de 2021.

"Si criminalizamos a Amancio Ortega estamos matando el talento de este país", ha manifestado, preguntándose "si queremos una red clientelar que dependa del Estado que reparta pagas". A Rivera le preocupa "que haya pobres, no que haya ricos" porque defiende la economía productiva, por lo que ha advertido de que "las clases productivas se van a hartar y al final votan a los populistas".