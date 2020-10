Almeida: "No se puede apoyar la moción de censura de Vox"

Madrid, 21 oct (EFE).- El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que "no se puede apoyar la moción de censura" de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que "Santiago Abascal no tiene capacidad para ser presidente", pero no ha aclarado si la postura de su partido será el voto en contra o la abstención.

El Congreso de los Diputados ha iniciado este miércoles el debate sobre la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, para la que la formación de Santiago Abascal no ha recabado ni un solo apoyo, si bien ha logrado que el PP dude entre la abstención y el voto en contra.

"Mi posición es que no se puede apoyar la moción de censura de Vox, lo tenía muy claro antes del discurso de Santiago Abascal, lo tengo mucho mas claro después", ha dicho Almeida en declaraciones a los medios tras clausurar la Forbes Summit 2020 Reinventing Spain, aunque no ha aclarado si el PP votará en contra o se abstendrá.

El portavoz nacional del PP considera que el líder de Vox "no tiene la capacidad de ser presidente del gobierno de todos los españoles" tras escuchar su discurso en el Congreso, que ha calificado de "una suerte de conspiración galáctica y planetaria".

Además, ha señalado que la moción tiene un carácter "puramente instrumental", ya que Vox la ha planteado "no para formar gobierno sino para convocar elecciones", por lo que "ha ignorado la finalidad constitucional" de esta iniciativa.