Almeida pide a Sánchez que deje de estigmatizar a Madrid": ¿le han oído hablar de los malos datos de otra CC.AA?

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido este martes al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez que "arrime el hombro" y deje de "señalar y estigmatizar" a la Comunidad de Madrid por la evolución y gestión de la pandemia del coronavirus.

Almeida se ha referido así a las declaraciones efectuadas hoy por Sánchez en una entrevista con la 'Cadena Ser', donde ha reconocido que le "preocupa" el ritmo de contagios que se registran en la Comunidad de Madrid pero y ha insistido en que la puesta en marcha de una medida tan drástica como declarar el estado de alarma en la región deberá ser previa solicitud de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"A lo largo de todos estos meses de pandemia, mientras iba apelando a la unidad, como hizo ayer, ¿han escuchado en boca del presidente Sánchez hablar de los malos datos de una comunidad que no sea Madrid?. Los datos de Madrid son los que son y otras comunidades han tenido que afrontar los problemas como en Madrid, pero en ningún momento ni el presidente del Gobierno ni el ministro de Sanidad ni Fernando Simón no han hablado de otra comunidad que no fuera Madrid", ha expresado el regidor matritense.

A su juicio, no ayuda hablar así de Madrid "en momentos en los que se apela a la unidad y de que no se debe hacer un uso partidista de la pandemia, que no se debe haber un enfrentamiento institucional". "Lo que tiene que hacer Sánchez es arrimar el hombro con Madrid y otras comunidades con situación difícil y complicada", ha insistido.

Almeida considera que lo que está pasando en Madrid ocurre en otros territorios, gobierne quien gobierne. "En definitiva, el virus no entiende de fronteras y personas y si no afrontamos la lealtad institucional la lucha contra el virus no podremos superarla. Si desde el Gobierno de la Nación no se entiende que hay que dejar de señalar a una única comunidad por los datos de contagios y evolución, que no es diferente a otras comunidades, es muy complicado", ha apuntado.

El primer edil madrileño ha asegurado también que el Gobierno regional "está desplegando todos los esfuerzos para que este aumento de contagios innegable pare lo más rápido posible". Así, ha recordado que Madrid es la región donde se hacen más PCR por habitante y por eso aumentan las cifras de positivos.

"La presión asistencial hospitalaria no es muy diferente que la de otros territorios. Se están adoptando medidas como la construcción de un nuevo hospital. Yo creo que la Comunidad y el resto están haciendo todo lo posible para que estos contagios arrimen el hombro", ha concluido José Luis Martínez Almeida.