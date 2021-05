Almeida rechaza un "noviazgo" del PP con Cs pero insiste en reunificación del centro derecha para vencer a la izquierda

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descartado un "noviazgo" de su partido con Cs pero ha subrayado, tras lo ocurrido el 4M, que la reunificación del centro derecha en torno al Partido Popular es la opción para vencer a la izquierda en una estrategia extrapolable a todo el territorio nacional.

En las elecciones madrileñas del 4 de mayo se produjo "una reunificación del espacio del centro derecha y desde el punto de vista del electorado de izquierda ha habido un voto de castigo en Madrid muy importante al PSOE y, por extensión, a Pedro Sánchez, algo que es extrapolable al resto de España", ha analizado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press.

"La victoria incontestable de una opción de centro derecha como es el PP, que ha demostrado que reunificando el electorado es como se puede vencer a la izquierda, es extrapolable al resto de España", ha sostenido.

El portavoz del PP nacional, tras aclarar que no están empezando "un noviazgo con (la líder de Cs) Inés Arrimadas" para absorber a los 'naranja', ha remarcado que siempre ha defendido "que tres marcas electorales en el centro derecha hacen que la fragmentación en términos electorales a nivel nacional sea muy difícil que puedan competir con la izquierda".

Y no se refiere a "un PSOE que aspiraba a mayorías porque el partido de Pedro Sánchez no aspira a tenerlas, sí minorías de bloqueo" para que no gobierne el centro derecha. "El PSOE ha abdicado de ser una opción mayoritaria. Sólo a eso obedece su estrategia con los independentistas catalanes, con Bildu y con Podemos", ha reflexionado.

EL PSOE "NO HA TOMADO NOTA DEL MENSAJE DE LOS CIUDADANOS"

La actitud de los socialistas tras el 4M le lleva a pensar que el PSOE "no ha tomado nota del mensaje que han enviado los ciudadanos, que es demoledor por la victoria aplastante de Isabel Díaz Ayuso y del PP y porque sus electores les han abandonado en desbandada haciendo que Más Madrid sea la segunda fuerza" en la Asamblea de Madrid.

Esto responde a que "los madrileños les afean una forma de hacer política que pasa por estigmatizarles e insultarles", ha indicado en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press. Para Almeida, esto demuestra que el PSOE "no ha sabido encajar el resultado electoral".

El alcalde y portavoz del PP ha concluido señalando que "la táctica de seguir estigmatizando y señalando a los madrileños les ha llevado a ser la cuarta fuerza del Ayuntamiento y la tercera de la Asamblea". "De aquí a la victoria final, que se suele decir", ha ironizado.