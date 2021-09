Almeida reconoce estar "harto" de responder a preguntas del PP de Madrid

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado este martes que todavía no ha hablado con la expresidenta regional Esperanza Aguirre tras su entrevista en la que hablaba de "niñatos" en el entorno del regidor, y ha reconocido estar "harto" de responder a preguntas del PP de Madrid.

"Del PP de Madrid yo les digo una cosa, y entiéndanme. Ustedes hacen su trabajo, como no puede ser de otra manera, pero la reflexión que yo me hago es, si yo estoy harto de contestar o tener que contestar a las preguntas que obviamente ustedes tienen que hacer todos los días sobre el PP de Madrid, no sé cómo deben estar los ciudadanos de Madrid visto que nos hemos enzarzado en este debate, en estos momentos, y que es de lo que hablamos", ha explicado a la prensa a las puertas del Caixa Fórum.

Ha dado a conocer que todavía no ha hablado con Aguirre tras sus palabras, pero que espera poder hacerlo, ya que no solamente tienen afinidad en lo político, sino "una buena relación personal". Pese a que discrepa en "alguno de los comentarios" de la entrevista, respeta "plenamente" el derecho de Esperanza Aguirre "a manifestarse como cualquier afiliado del PP de Madrid". "Debatir con Esperanza es muy divertido y siempre se puede aprender", ha remachado.

Como ha reiterado estos días, Almeida ha asegurado que se ocupará "de Madrid y de los problemas de los madrileños", y ha expresado "que serán los afiliados del Partido Popular de Madrid los que elijan el mejor presidente o la mejor presidenta, decisión que será la más acertada".

"Pero lo que sí que tengo claro es que si yo estoy harto de tener que estar en este debate... cómo no deben estar los madrileños cuando nos ven en este debate todos los días", ha señalado.