Almeida señala que las "excentricidades" de Iglesias son "útiles" para Sánchez

Madrid, 10 feb (EFE).- El portavoz nacional del PP y alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho este miércoles que a Pedro Sánchez le es "muy útil" mantener en el Ejecutivo al vicepresidente Pablo Iglesias porque mientras se habla de sus "excentricidades" no se habla "de lo que de verdad está haciendo" el presidente socialista.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, afirmó el lunes que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España", por la existencia de líderes independentistas "en las cárceles y en el exilio".

"A mí es que Pablo Iglesias no me sorprende" porque "uno sabe de dónde viene Pablo Iglesias, sabe cuál es el pensamiento de Pablo Iglesias, sabe qué es lo que pretende Pablo Iglesias", ha replicado Almeida este miércoles a preguntas de los periodistas tras visitar el futuro parque de la Gavia.

A su entender, Iglesias "no pretende una democracia como la española, porque pretende otro tipo de democracia" que "se diferencia" de la española en que "en la democracia de Pablo Iglesias no cabemos todos, que quede claro".

"Pero a mí Pablo Iglesias no me preocupa", al ser "alguien amortizado en política" y "que no tiene demasiado recorrido".

"Que disfrute de su vicepresidencia vacía de contenidos, que disfrute de su estatus, de sus coches oficiales, de sus niñeras y de lo que le quede en la poltrona", ha apostillado Almeida, a quien sí preocupa "un presidente del Gobierno que lleva silenciado, desaparecido, desde hace un mes y medio".

Un presidente, ha agregado, que "mantiene en su Gobierno a Pablo Iglesias por una única razón: porque le es de una utilidad tremenda, porque mientras se habla de Pablo Iglesias" -y de sus "excentricidades"- "no se habla de Pedro Sánchez" y de "lo que de verdad está haciendo".

"Para Pedro Sánchez es muy útil Pablo Iglesias porque nos distrae a los demás. ¿Que Pablo Iglesias habla de que España no es una democracia? Todos corriendo a comentarlo. ¿Que Pablo Iglesias habla ahora de los delitos de expresión? Todos a comentar lo que dice Pablo Iglesias", ha expuesto el portavoz de los 'populares', al tiempo que se ha preguntado "cuándo vamos a hablar de Pedro Sánchez y del Gobierno de España".

Y "de lo que está pasando en España en estos momentos", "del asalto al Poder Judicial", "de los Fondos Europeos y de que no hay un informe del Consejo del Estado", "del calendario de vacunación", "de la tercera ola", "cuándo vamos a hablar de lo que de verdad le interesa a los españoles", ha enumerado.

"El problema de España no es Pablo Iglesias, el problema de España es Pedro Sánchez", ha remarcado en el parque de la Gavia, donde también ha sido preguntado sobre las palabras del presidente de su partido, Pablo Casado, en relación al 1-O.

Casado explicó el martes en Rac1 que se negó a comparecer ante los periodistas el 1 de octubre de 2017 pese a ser entonces el portavoz del partido: "Ni estaba de acuerdo con quienes decían que se estaba votando en unas elecciones homologables ni con quienes decían que no se estaba votando", ha afirmado.

Preguntado sobre las cargas policiales de ese día, señaló que "era algo que se tenía que haber evitado".

"Pablo Casado no dijo que no le habían gustado las imágenes de las cargas del 1 de octubre, lo que Pablo Casado dijo ayer es que a nadie le gustó que se llegara al 1 de octubre (...). A nadie nos gustó ese día que un Gobierno como Generalitat se alzara contra la legalidad constitucional", ha indicado Almeida.

Ha añadido que Casado "no puso en cuestión lo que es la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, que lo que hicieron es cumplir con su obligación".

"Pablo Casado en ningún momento puso en duda la actuación de la Policía durante la jornada del 1 de octubre, sino lo que a nadie le gustó es que se llegara a esa situación porque un Gobierno como el de la Generalitat decidiera alzarse contra la legalidad constitucional, fruto de lo cual actuó, por cierto, la justicia y están condenados por la comisión de un delito de sedición en concurso con malversación de caudales públicos todos aquellos con los que ahora, desgraciadamente, el Gobierno de Pedro Sánchez se sienta a una mesa para tratar de negociar", ha expuesto Almeida.

"Y sobre todo -ha añadido- para tratar además a partir del 14 de febrero de formar un Gobierno en Cataluña".