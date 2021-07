Antonio Espinosa ('Renovadores Cs'): "Arrimadas hoy contribuye más a la crisis del partido que a su solución"

Renovadores Cs, la plataforma que aglutina a un grupo de exdiputados, excargos públicos y afiliados de base de Ciudadanos, se ha convertido desde hace unos meses en una especie de Pepito Grillo para la formación que lidera Inés Arrimadas, a la que han pedido su dimisión y la convocatoria de una Asamblea extraordinaria ante los sucesivos batacazos electorales y "errores" que, consideran, ha cometido la nueva dirección del partido. Buena parte de los miembros de este grupo provienen de Catalunya, empezando por su portavoz, Antonio Espinosa, quien fuera diputado del Parlament en la anterior legislatura. Renovadores nació tras los pésimos resultados que cosechó Ciudadanos en las últimas elecciones a la Generalitat celebradas en febrero y en las que pasaron de 36 diputados a tan solo seis. Fue cuando decidieron impulsar la plataforma, "al ver la respuesta de Arrimadas, asegurando que se había hecho lo correcto y que no era necesario tomar ninguna medida ni asumir ninguna responsabilidad", aclara, en conversación con elDiario.es.

El próximo domingo, 11 de julio, los Renovadores han convocado una "Asamblea abierta" en la que quieren abordar "cambios estructurales en la estrategia, la democracia interna o el municipalismo" y a la que han invitado a participar telemáticamente a todos los afiliados que se sienten excluidos del cónclave oficial que celebrará el partido en Madrid una semana después. Una convención en la que no creen y que han calificado de "placebo democrático" y "un paripé". "Con la Asamblea abierta queremos contraponer y ejemplificar dos modelos de partido en cuanto a la participación de los afiliados. El paripé de la convención, frente a una asamblea donde se presentarán y debatirán las propuestas que quieran los afiliados, sobre los temas que les preocupan, y no sobre los temas elegidos por el Comité Ejecutivo", añade Espinosa, que lamenta que los estatutos actuales del partido "han diseñado un papel absolutamente secundario e irrelevante para el afiliado".

"Quien realmente decide la composición de los órganos del partido es el Comité Ejecutivo, lo que pervierte el sistema de rendición de cuentas. Se rinden cuentas al Comité Ejecutivo en lugar de rendirlas a los afiliados", dice el portavoz de la plataforma. Por ello, cree que "Renovadores era necesario". "Hoy somos imprescindibles para la refundación que necesita el partido", remacha.

No son "una corriente interna" de Ciudadanos

Para aclarar ciertos malentendidos, Espinosa afirma que no se consideran una corriente dentro de Ciudadanos. "Las corrientes suelen tener un componente ideológico diferenciador. En Renovadores compartimos el espacio ideológico del partido, somos liberal progresistas o liberal sociales. Nuestras críticas van dirigidas a la dirección del partido, a la estrategia y gestión, al modelo de organización y de democracia interna establecidos", explica. "En Renovadores queremos unir a todos los que ven la necesidad de cambios profundos y quieran hacer de Ciudadanos un proyecto transformador, con una nueva cultura participativa, donde vuelva la esperanza y con el que contribuir a la gobernabilidad y modernización de España", añade.

El grupo, que abrió página web y está en todas las redes sociales, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para intentar forzar la convocatoria de esa Asamblea general extraordinaria que consideran "urgente y necesaria". De momento, aseguran que llevan recogidas más de un millar de firmas y cuentan con 500 adheridos a la plataforma provenientes de varias comunidades autónoma", una cifra que esperan que vaya creciendo con el tiempo dado que cada vez ven más descontento entre la militancia. El censo actual de Ciudadanos es todo un misterio. En abril de 2019 el partido lo cifraba en casi 35.000 afiliados, pero a día de hoy ha quedado reducido a la mitad, según publicó Vozpópuli.

El portavoz de la plataforma insiste en que el cónclave de los días 17 y 18 de julio "no servirá en absoluto como revulsivo para remontar la situación actual". "Desde el punto de vista interno va a ser una nueva decepción para los afiliados, que verán como sus aportaciones no se traducen en cambio alguno, y desde el punto de vista externo no va a suponer recuperar ni un ápice la credibilidad ante los españoles". Es más, han calificado esa cita como "un placebo democrático", porque –según dicen–, "el propio diseño estatutario de la convención la convierte en un placebo, en una apariencia de participación. "¿Cómo si no puede interpretarse un acto en el que es el Comité Ejecutivo quien decide los temas o cuestiones que serán objeto de deliberación y donde las conclusiones más importantes de la deliberación serán objeto de publicación, pero sin ningún carácter vinculante?", se pregunta.

"Inés contribuye más a la crisis del partido que a su solución"

Los Renovadores son muy escépticos sobre las posibilidades de que Arrimadas vaya a conseguir "reflotar" a Ciudadanos. "Cada día que pasa sin que Inés dimita, o bien acometa una transformación profunda y radical del partido, será más difícil esa reflotación. Inés hoy contribuye más a la crisis del partido que a su solución. Debería ser humilde para reconocer su fracaso al frente de Ciudadanos y centrarse en su labor de diputada y portavoz en el Congreso, facilitando que otra ejecutiva, con nuevas personas e ideas dirijan el partido", opina Espinosa. "El inmovilismo y el conservadurismo de Arrimadas le ha impedido adoptar medidas valientes", añade.

Cree que la líder del partido ha cometido demasiados errores. Empezando por su abandono de la presidencia del grupo parlamentario en Catalunya para ser diputada por Barcelona en el Congreso, También cree que se equivocó "con la inexplicable e inexplicada participación en la negociación de los Presupuestos con el Gobierno de Sánchez, a sabiendas de que su socio de gobierno es Unidas Podemos, y de gobernabilidad, los nacionalistas e independentistas". A eso añade "el fiasco de la estrategia que pretendía aglutinar al PP, PSC y algunas organizaciones civiles para concurrir juntos en coalición electoral a las elecciones de Cataluña. Una estrategia ingenua y con una finalidad exclusivamente propagandística que nacía condenada al fracaso por la falta de un acuerdo previo mínimo entre los partidos y el rechazo desde el principio del PSC". El portavoz de Renovadores critica también "la incomprensible moción de censura en Murcia, o el ultimo vodevil protagonizado con la Alcaldía de Granada". "Aún suponiendo que el pacto con el PP en Murcia fuese insostenible la solución no era una moción de censura contra el Gobierno del que formábamos parte. Lo honesto y responsable era pasar a la oposición", sentencia Espinosa, para asegurar que "todo ello se está traduciendo en una desorientación creciente del electorado y un aumento de la pérdida de credibilidad y la desconfianza de los electores en Ciudadanos".

Críticas a los que se van sin dejar sus actas

El portavoz de Renovadores no oculta la preocupación que hay en el grupo por la deriva que lleva el partido. Por un lado, por culpa de la opa hostil lanzada por el PP, y, por otro, por la renuncia de algunos dirigentes, que han decidido dejar sus cargos. "Entiendo a los que se hayan podido ir porque han cambiado de ideas o ideología, pero no entiendo a aquellos que lo han hecho por oportunismo, buscando un cargo y un sueldo. Y tampoco entiendo a quienes se van, pero se quedan el acta que consiguieron por estar en las listas de Ciudadanos. Yo les animaría a volver, porque organizados en Renovadores podemos revertir la crítica situación actual".

Espinosa rechaza de plano una futura fusión con el PP. "En absoluto, Ciudadanos nació con una personalidad claramente diferenciada del PP y del PSOE. Ciudadanos encarna un proyecto claramente reformista y de centralidad que nos hace versátiles y nos permite pactar con los partidos constitucionalistas para impulsar los cambios y mejoras que sabemos que España necesita y que el PP o el PSOE no quieren o no saben hacer".

Sus últimas reflexiones son precisamente para criticar la operación que ha iniciado Génova contra Ciudadanos con la ayuda del exsecretario de Organización de la etapa de Albert Rivera, Fran Hervías. "El acoso y derribo que está promoviendo el PP con la colaboración de Fran Hervías y sus seguidores de forma escalonada y programada es inaceptable", zanja.