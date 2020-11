Durante años, los gobiernos español e italiano han acusado con razón a los demás gobiernos de la Unión Europea de haberles dejado solos ante las crisis migratorias que se ven obligados a asumir los estados mediterráneos. La geografía no puede ser el factor que marque a quién corresponde asumir por completo esa carga. En estos momentos, el Gobierno de Canarias está enviando el mismo mensaje a Madrid. ¿Por qué las islas deben afrontar en solitario la llegada de miles de inmigrantes en un corto espacio de tiempo sólo por su posición en el mapa? El ministro de Interior da a entender que España no puede elegir, porque debe cumplir la política que marca la UE, lo que le impide enviar a algunos de esos extranjeros a otras zonas de España. Es falso. "No hay regulación europea alguna que impida a un Estado miembro mover inmigrantes o refugiados dentro de su territorio nacional", ha dicho un portavoz de la Comisión.

