Arrimadas marca más distancias con el PP y apoyará la comisión de investigación sobre el espionaje a Bárcenas

Ciudadanos apoyará la creación de una comisión de investigación sobre la Operación Kitchen, solicitada por el PSOE y Unidas Podemos para investigar el supuesto uso de medios del Ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy para favorecer intereses del PP. Así lo ha asegurado Inés Arrimadas en una entrevista en RNE, en la que ha recalcado que su partido siempre ha apoyado y va a apoyar que se investiguen "los casos graves de corrupción que están en los juzgados".

La dirigente de Ciudadanos ha esperado a que estuviera la iniciativa en marcha para posicionarse en lo que supone un distanciamiento con sus socios de Gobierno en Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León.Sin embargo, ha opinado que no cree que ese apoyo a que se investigue el espionaje del PP al extesorero Luis Bárcenas vaya a afectar a su relación con los populares porque ha recordado que su partido "siempre ha puesto requisitos de lucha contra la corrupción" para cerrar cualquier pacto. Aunque sus relaciones con el PP en Madrid no son óptimas, de momento han enfriado la posibilidad de que vayan a facilitar una moción de censura del PSOE contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, del cual el dirigente regional Ignacio Aguado es vicepresidente.

Poco después de la entrevista de Arrimadas, los populares han pedido a Ciudadanos que no apoyen esa iniciativa que cerca a la organización. El portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida, ha instado a su socio de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid a que reconsidere su postura para "no ser cómplice de la búsqueda de un linchamiento político". "Les pido que hagan un ejercicio de reflexión y vean si merece la pena asociarse a Unidas Podemos, al PSOE y a los socios de investidura cuando nadie duda de que no tiene más finalidad que ejercer un linchamiento político de la actual dirección del PP", ha señalado el edil madrileño en una entrevista en esRadio.

No obstante, Arrimadas también ha exigido a Pedro Sánchez que no tapone la investigación a Podemos y ha criticado que el PSOE esté "tapándola" al negarse a que el Congreso abra también una comisión sobre la financiación del partido de Iglesias, "desviando la atención" con la del PP. "Es increíble y lamentable que el Gobierno no vote a favor de la comisión de investigación de la corrupción de Podemos, pero sin embargo presente rápidamente otra comisión contra un partido que está en la oposición", ha censurado Arrimadas

Durante la entrevista ha anunciado que este viernes presentarán una batería de preguntas al Gobierno pidiendo explicaciones por las denuncias del antiguo abogado de Podemos, José Manuel Calvente, que denunció al partido por supuesta financiación irregular y que ahora denuncia amenazas de este partido. Ciudadanos, ha señalado Arrimadas, quiere saber además si el Ejecutivo está protegiendo" a estos denunciantes de corrupción. La Fiscalía pidió este martes que se investigue a Podemos por el contrato con una consultora y tachó el resto de acusaciones de su exabogado de "rumores".

Posteriormente, la dirección del partido ha emitido una nota de prensa en la que recalcan que "en Ciudadanos tenemos tolerancia cero con la corrupción", mientras recuerdan que este jueves "el exabogado de Podemos, un partido en el Gobierno de España imputado por delitos relacionados con corrupción, relató las amenazas que está sufriendo por denunciar esas prácticas corruptas y que teme por su integridad". "PSOE y Podemos ya han vetado que este asunto pueda investigarse en una comisión parlamentaria en el Congreso. Desde Ciudadanos no dejaremos de llevar este asunto a la Cámara Baja", explican, para concretar seguidamente que han registrado una batería de preguntas al Gobierno para, entre otras cosas, saber "si conoce esas amenazas, qué medidas está tomando al respecto y qué piensa hacer para proteger a Calvente y al conjunto de los denunciantes de corrupción".

"Ciudadanos reitera su compromiso con la protección a los denunciantes de corrupción y recordamos que la corrupción hay que perseguirla siempre. No vale que los partidos que apoyan al Gobierno de España quieran investigar solo los casos del PP mientras bloquean los que afectan a Podemos, ni viceversa. En Ciudadanos siempre investigaremos toda la corrupción", zanjan.