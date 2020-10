Arrimadas pide a Iceta que negocie una lista unitaria con PP y Cs en Cataluña: "Lo quieren los votantes"

BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha instado este martes al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, a sentarse a negociar con Ciudadanos y PP una lista unitaria de cara a las elecciones catalanas, asegurando que los votantes 'constitucionalistas' "no tienen las reticencias" que muestra el líder socialista.

"Me gustaría que el PSC se sentara en la mesa y empezara a hacer propuestas. Sería un primer paso para ver que tienen intención de sentarse, pero no ha habido ni eso", ha señalado Arrimadas en un encuentro online junto al candidato de Cs a la Generalitat, Carlos Carrizosa, con corresponsales de medios españoles en Bruselas.

Aunque ha admitido que el PSC sigue lejos de apoyar esta vía, Arrimadas ha insistido en que su partido "no tira la toalla" para pactar una la lista conjunta. Con esta fórmula Ciudadanos defiende que ganarían a los partidos independentistas y podrían formar un gobierno "constitucionalista" en Cataluña.

Según los dirigentes 'naranjas', los votantes catalanes ven con optimismo esta vía y los partidos deben escuchar esta demanda. "A los votantes les gustaría. No tienen estas reticencias que tienen algunos líderes políticos. La sociedad lo recibiría con alivio y con alegría", ha asegurado Carrizosa.

En esta misma línea, Arrimadas ha puesto más presión sobre Iceta al afirmar que el votante socialista "mayoritariamente estaría de acuerdo en un gobierno constitucionalista". Por ello, ha reiterado que si el PSC quiere que la Generalitat esté gestionada por 'constitucionalistas', debe abrirse a un mecanismo "trasversal" que lo permita.

"No tiene sentido que Iceta diga que quiere un gobierno constitucionalista si dice que 'no' al mecanismo que nos permite no perder ni un voto. ¿No será que quiere otro tripartito con ERC?", ha cuestionado.

ES "LA ÚNICA MANERA" DE NO PERDER VOTOS

La formación 'naranja' considera que, ante la situación de emergencia por la pandemia de coronavirus, las prioridades deben ser "claras", por lo que alega que sería "fácil" encontrar un programa común entre Ciudadanos, PSC y PP. "Si no conseguimos una lista unitaria ahora, no sé cuándo lo haríamos. y me encantaría que fuera más allá de los tres partidos, con otras plataformas", ha zanjado Arrimadas.

Al ser preguntada si esta oferta responde a un tacticismo electoral, ha asegurado que esta propuesta la hace "de corazón" porque su partido la ve como "la única manera" de sacar a la gente a votar y no perder ni un solo voto. "Cataluña no es una estrategia, es nuestra casa y queremos que acabe el nacionalismo", ha asegurado.

Además, Arrimadas piensa que no hay que buscar "contrapartidas" en la política nacional para que los tres partidos sumen fuerzas en Cataluña. "Hay que dejar los intereses de partido a un lado. Podemos ser muy útiles si vamos juntos, porque seguro que ganaríamos y muy probablemente gobernemos", ha señalado, desligando este movimiento de un posible pacto con el PSOE a nivel nacional.