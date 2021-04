Arrimadas pide a Sánchez que deje la propaganda y aclare qué hará el 9 de mayo

Madrid, 14 abr (EFE).- La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido a Pedro Sánchez que se deje de "propaganda" y que no abandone hoy el hemiciclo sin aclarar que va a hacer a partir del 9 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma, para garantizar la seguridad sanitaria y jurídica.

También, en su turno de réplica, la líder naranja no se ha mostrado nada convencida con el plan de Recuperación que el presidente ha explicado en el Congreso y le ha pedido explicaciones sobre cómo se van a gastar las ayudas europeas y si va a seguir el "modelo Plus Ultra", aludiendo al polémico rescate de la aerolínea.

Unas ayudas que "gracias a la inestimable ayuda de Vox se van a poder repartir en el Consejo de Ministros: olé para vox y olé para ustedes, pero no olé para los españoles".

"De esta no salimos ni con propaganda gubernamental ni con el guerracivilismo alimentado por los partidos", ha insistido Arrimadas al subrayar que la propaganda "ni llena neveras ni salva empleos".

Otra de las preocupaciones que ha trasladado Arrimadas a Sánchez durante su turno ha sido sobre el plan de vacunación y le ha preguntado si puede garantizar sus previsiones después de que dos de las vacunas estén en revisión.

En este sentido, le ha reclamado "un plan de sensibilización ambicioso para apoyar la vacunación y luchas contra los bulos y el miedo".

Ha reprochado varias veces al presidente que no haya sumido el control del liderazgo de la pandemia y que tampoco haya dado cuenta de las reformas que les exige Europa.

Y además, ha continuado, "como no saben reformar, modernizar, luchar contra las duplicidades y la economía sumergida, aprietan el botón de los impuestos", ha criticado Arrimadas al anunciar que este miércoles van a volver a registrar la ley que suprime el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Arrimadas ha insistido mucho en que el presidente despeje las dudas que hay después del 9 de mayo más allá de decir que no tiene intención de prorrogar el estado de alarma y que lo que le interesa a la gente no es si habrá o no una nueva legislación, pero sí quiere saber si se permitirán los desplazamientos, si habrá restricciones o cierres perimetrales.

"Al PP le puede decir con razón que ha cambiado cuarenta veces de criterio. Hoy mismo, Ayuso y el PP de Andalucía están diciendo cosas contradictorias sobre el estado de alarma", ha señalado Arrimadas, pero no Ciudadanos.