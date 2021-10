La Audiencia de Madrid permite que el futbolista condenado por maltrato Lucas Hernández evite la cárcel

El futbolista del Bayern de Múnich, Lucas Hernández, no tendrá que entrar en prisión después de ser condenado varias veces por violencia de género. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido suspender su ingreso en la cárcel ordenado por una jueza de la capital después de acumular varias sentencias por maltrato y quebrantamiento de condena.

Ordenan el ingreso en prisión en España de Lucas Hernández

Los magistrados le permiten evitar la cárcel mientras no vuelva a delinquir durante cuatro años y pague una multa. La sanción económica es de 240 cuotas a razón de 400 euros al día lo que deja una multa de casi 100.000 euros según figura en el auto de la Audiencia Provincial. Hernández pedía pagar cuotas de 10 euros al día pero los jueces aumentan este número alegando que "es un distinguido futbolista profesional del Bayern y la selección francesa". Añaden que "no es necesario ser un profundo conocedor del mundo del fútbol para saber que la capacidad económica del penado" le permite asumir ese pago de 96.000 euros si quiere evitar la prisión.

Hernández, en la actualidad futbolista en Alemania y previamente en el Atlético de Madrid, ha sido condenado varias veces por distintos juzgados de la capital por episodios de maltrato. Una primera vez fue condenado por agredir a su pareja durante una pelea, por la que ella también fue condenada, y posteriormente volvió a ser condenado por irse juntos de luna de miel a pesar del mandato de alejamiento que para entonces había dictado la Justicia.

La Audiencia de Madrid le permite evitar la cárcel atendiendo a sus circunstancias personales y familiares y recuerda que "no se puede obviar que la persona a la que no podía acercarse consintió dicho acercamiento". Es decir, tienen en cuenta positivamente que se saltó la orden de alejamiento con el consentimiento de su pareja, algo que según el Tribunal Supremo no es un eximente de la responsabilidad penal en este tipo de casos.

También destacan los jueces que a día de hoy sigue viviendo con la misma pareja "sin que se tenga constancia de nuevos incidentes entre ellos". También destacan que su última condena es de 2017 y que desde entonces "no consta en su hoja histórico penal la comisión de ningún nuevo hecho delictivo, lo que puede valorarse para considerar que en la actualidad no es necesario esperar a la ejecución de la pena para evitar que el penado delinca".