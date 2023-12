Ayuso aboga por “inhabilitar” a los políticos que dejen “endeudadas” a las comunidades

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este martes al Gobierno de que en las negociaciones sobre la financiación “no va a poder dividir a las comunidades autónomas” que comparten “los mismos valores” y que mostraron su solidaridad unas con otras “durante la pandemia” porque ella “no estará en esa estrategia”. La lideresa del PP de Madrid, pese a rechazar privilegios para Catalunya, se ha mostrado partidaria de “ayudar” a la Generalitat Valenciana en la quita de su deuda “heredada” del anterior gobierno socialista que, según ha recordado, es “inasumible”.

“Yo entiendo que ese ejercicio del Gobierno de intentar minusvalorar la gestión de doce comunidades autónomas unidas para intentar dar la sensación de que el Gobierno tiene el poder que no le han dado los ciudadanos en las urnas va a ser la estrategia. Pero yo no estaré en ella”, ha lamentado después que “Madrid no va a poder crecer si no puede seguir gestionando el agua como hasta el momento”. “Y lo mismo ocurre con el resto de las comunidades autónomas”, ha añadido, advirtiendo de que los nacionalistas a la hora de negociar sus privilegios solo buscan “fragmentar” y hacer “negocio”.

En una rueda de prensa que ha coprotagonizado junto al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, tras la II Cumbre empresarial Eje Madrid-Valencia que se celebra en Madrid, Ayuso ha explicado que los dos gobiernos se han comprometido a trabajar juntos para “afrontar la realidad en España, por atender a los problemas reales y, sobre todo, por buscar la manera de que ambas regiones al servicio de todos los españoles y de las respectivas comunidades autónomas podamos ir de la mano”.

Dicho esto, Ayuso ha abogado por “inhabilitar” a los políticos que dejen endeudadas a sus comunidades después de haberlas gobernado. “Lo que no veo bien es que los dirigentes políticos arruinen a las regiones y que después nadie se haga responsable de ello”, ha señalado poniendo de ejemplo la Comunidad Valenciana que “la han quebrado y la han dejado endeudada”. “¿Quién se responsabiliza de eso?”, se ha preguntado, para sentenciar que “al menos, deberían inhabilitar a los políticos, a los gestores públicos por largo tiempo si dejan semejante ruina a los valencianos. No hay derecho a heredar eso y que no pase nada nunca, eso es lo que veo mal”.

No obstante, antes de nada, Ayuso ha cargado contra la Ley de la Amnistía, que esta tarde se debate su toma en consideración en el Congreso de los Diputados, ya que es una ley que a su juicio “cambia impunidad por poder. ”Hoy es “un mal día para España, para su democracia” y para las instituciones“ ha sentenciado porque los ”efectos negativos“ de la amnistía no van a ”dejar de sentirse durante largo tiempo“. ”Lejos de tierra firme, lo que nos van a dejar es tierra quemada“, y va a dar ”una pésima imagen de España“ en el exterior, ha añadido.

Además de poner en tela juicio la prohibición de fumar en las terrazas, medida sobre la que ha pedido “ver los informes que dicen que es perjudicial”-, Ayuso ha aprovechado también para criticar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al que ha reprochado que se dedique “a insultarla” y a “faltarle al respeto” mientras “bloquea en las redes a los políticos madrileños como si fuéramos niños”. La dirigente madrileña ha pedido a Puente sentarse a hablar “como adultos” para abordar los problemas que hay en Cercanías, cuyas incidencias ha cifrado en más de 700 este año. “Tenemos un problema serio que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo y creo que la primera valoración por parte de un ministro no puede ser insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid”, ha criticado la dirigente regional.

Por su parte Mazón se ha mostrado convencido de que el ministro, que acude a Valencia el próximo jueves, va a dar “vía libre” la ampliación del Puerto de Valencia lo que redundará en beneficio de Madrid. “No sé si el Gobierno está unido en esto pero no contemplo otra opción a que Puente apoye la ampliación” ya que, según ha dicho, cuenta con informes favorables sobre su impacto medioambiental y corroboran que es un proyecto “ sostenible”.