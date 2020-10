Bal (Cs) dice que Vox tiene un "problema grave" con la "libertad plural" y lamenta su antieuropeísmo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha asegurado este miércoles que Vox "tiene un problema grave con el concepto de la libertad plural e igual para todos" y ha lamentado que se manifieste como "partido anti europeo" que "parece que no quiere recibir" las ayudas del plan de recuperación por la pandemia.

En declaraciones a TRECE recogidas por Europa Press, el diputado de la formación naranja ha reconocido que coinciden con parte del "diagnóstico" que ha hecho Ignacio Garriga desde la tribuna, pero ha insistido en que Santiago Abascal "no es el líder que necesita España". A su juicio, el foco ahora debe estar en "procurar salvar vidas y empleos" y no en convocar elecciones.

No obstante, ha lamentado que desde Vox señalen que negociar "unos presupuestos con el Gobierno que van a traer 25.000 millones es algo inconstitucional" que supone "la quiebra de las instituciones del Estado". "No sé de que estamos hablando", ha afirmado.

En este sentido, Bal ha asegurado que "parece" que el partido de Abascal "no quiere recibir ese dinero" porque, en su opinión, se ha manifestado "como un partido anti europeo" durante la moción de censura con sus críticas de las "oligarquías que han convertido a Europa en un estercolero multicultural".

"Vox tiene un problema grave con el concepto de la libertad plural e igual para todos", ha opinado, al tiempo que ha destacado las visiones diferentes que ambos partidos tienen sobre Europa y España.

Por último, ha defendido que desde las filas 'naranjas' buscan "unidad y consenso' y "tratar de evitar la crispación". Además, ha criticado que Vox llamé "traidor " a "todos los que no piensan" como ellos. "La bilis y la inquina me la dejo en casa. Los españoles me pagan para solucionar sus problemas", ha subrayado.