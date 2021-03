Bal dice que Iglesias busca "crispar y polarizar" en Madrid y el vicepresidente augura la desaparición de Ciudadanos

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha dicho este miércoles que lo que pretende hacer el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al concurrir como candidato de Unidas Podemos a las elecciones autonómicas en Madrid es "crispar y polarizar", a lo que Iglesias ha respondido avisándole de que Cs va a "desaparecer".

Durante la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno de la Cámara Baja, Bal ha celebrado que Iglesias salga del Gobierno: "Dormiremos más tranquilos, también el señor (Pedro) Sánchez". Pero le ha afeado que "huya" tan pronto de sus responsabilidades pese a que, cuando asumió el cargo como vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, afirmó que iba a desempeñar una labor para la próxima década.

"Gestionar la vida de los españoles, negociar decretos, sentarse a hablar con los que piensan distinto o escuchar los problemas reales de la gente, eso a usted le aburre. Por eso vuelve a lo que le gusta: la arenga, la hipérbole, la calle, la épica, para crispar, polarizar, enfrentar, cavar las trincheras ideológicas en España y en Madrid", ha señalado.

Por ello, el portavoz de Ciudadanos ha expresado su deseo de que, en los comicios del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, Unidas Podemos no logre "trasladar la España de los bandos al Madrid de los bandos" y volver al "Madrid de los años 30". Anticipando que Iglesias espera que "a Cs le vaya mal" en la cita con las urnas, le ha indicado que los votantes "no se alimentan de la agitación y no quieren una España de bandos".

CIUDADANOS SE JUNTÓ CON EL PP Y VOX

El secretario general de Unidas Podemos ha centrado su respuesta en hablar de la formación naranja, que, a su juicio, ha aprendido, con la crisis que atraviesa actualmente, "cómo funciona la política". "Se han dado cuenta de que fueron el alfil de muchos poderes económicos y mediáticos, fueron un partido enorme, muy empujado por algunos medios de comunicación que ahora les machacan", ha manifestado.

Según Iglesias, Ciudadanos estaba "llamado a ser el centro liberal" en España hasta que, en febrero de 2019, participó en la manifestación contra el Gobierno de Sánchez en la plaza de Colón de Madrid y decidió "juntarse estratégicamente con el PP y la ultraderecha" (Vox).

Una posición que ha contrapuesto a la del presidente de Francia y referente de Cs, Emmanuel Macron, que recientemente homenajeó a Manuel Azaña y a los republicanos españoles que ayudaron a los franceses a "liberarse del fascismo".

"Hace unos poquitos días, ustedes intentaron cambiar de estrategia, pero era demasiado tarde, ya estaban moviéndose los billetes del señor García Egea. No me alegro de su desgracia, pero tengo la impresión de que ustedes, que ilusionaron a mucha gente, van a desaparecer", ha afirmado sobre la moción de censura que Ciudadanos ha presentado junto al PSOE en la Región de Murcia para echar al PP del Gobierno y que podría fracasar porque tres diputados 'naranjas' han pactado con los 'populares' y van a votar en contra.

IGLESIAS NO PUEDE SACAR PECHO DE SU LABOR EN EL GOBIERNO

Bal, por su parte, ha criticado la labor que ha desempeñado el vicepresidente segundo en el Ejecutivo de coalición, pues considera que "no tiene muchas razonas para sacar pecho de nada" y que ha pasado el tiempo "tranquilito, viendo las series de Netflix".

"En su currículum, lo que hay son caceroladas contra el rey, anomalías democráticas en España, que (Carles) Puigdemont es un exiliado y haber reconocido aquí en la tribuna que quiere controlar los medios de comunicación", ha declarado.

También le ha acusado de no haber proporcionado a los españoles el "escudo social" que prometió y le ha reprochado que hable de feminismo mientras "se erige en tutor" de su sucesora en el Gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.