Bruselas, a Bolaños: “La Comisión Europea no ha dicho que la ley de amnistía no suscite ninguna preocupación”

No ha sentado bien en el equipo del comisario de Justicia, Didier Reynders, que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, dijera que en Bruselas hay “cero preocupación” por la situación del estado de derecho en España en relación a la ley de amnistía mientras el gobierno comunitario ha dejado claro que está analizando el texto y, sobre todo, que quiere esperar al fin de la tramitación para ver en qué acaba. “La Comisión Europea no ha dicho que la ley de amnistía no suscite ninguna preocupación”, ha respondido este viernes el portavoz de la Comisión Europea, Christian Wigand, preguntado por las palabras de Bolaños en una rueda de prensa.

El portavoz de la Comisión ha dicho que las reuniones de Bolaños con Reynders, y también con la vicepresidenta para Valores y Transparencia, Vera Jourova, fueron “constructivas”, pero ha recordado que “las discusiones y los intercambios con España continúan”. “En la reunión, el comisario informó, por supuesto, al ministro de que tenemos preguntas y de que queremos continuar la conversación con las autoridades españolas. Además, nuestro análisis continúa”, ha explicado Wigand.

“Les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud del estado de derecho en España. Saben que es una ley conforme con la Constitución, con el derecho de la UE y con los valores de Europa”, afirmó Bolaños en una rueda de prensa tras las reuniones con los miembros del gobierno comunitario.

Reynders, que pertenece a la familia liberal, envió una carta al Gobierno en plenas negociaciones con Junts para pedir información sobre el “alcance” de la amnistía. Lo hizo antes incluso de que se presentara el texto. Una vez registrado en el Congreso, Bolaños se lo hizo llegar. Desde entonces, en la Comisión Europea han evitado hacer comentarios al respecto, aunque a priori el texto deja fuera aspectos que generaban inquietud, como el denominado lawfare. Entre las excepciones que recoge la ley para la aplicación de la amnistía, hace una mención expresa a “los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea”.

