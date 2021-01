Carolina Darias sustituye a Illa en Sanidad e Iceta se incorpora al Gobierno como ministro de Política Territorial

Carolina Darias será la nueva ministra de Sanidad en sustitución de Salvador Illa ante su marcha a la campaña de las elecciones catalanas previstas para el próximo 14 de febrero. El líder del PSC, Miquel Iceta, que dio un paso al lado en la competición por la Generalitat, entra en el Gobierno de coalición como titular de Política Territorial. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez en una comparecencia sin preguntas en Moncloa tras comunicarle los cambios del gabinete al jefe del Estado. El presidente acomete así un "reajuste mínimo", según él mismo ha definido: "Los nuevos ministros conocen muy bien los ámbitos donde ahora desempeñaran sus tareas, les avalan su experiencia y sus cualidades".

"El Gobierno va a continuar ateniendo con la máxima prioridad la emergencia sanitaria económica y social provocada por la COVID-19, además de seguir abordando las necesarias transformaciones que necesita España para poder recuperarse y modernizarse", ha afirmado Sánchez durante su intervención a las puertas del Palacio de la Moncloa en la que ha aprovechado para alabar a Illa, a quien ha calificado de "ministro extraordinario". "Una persona honesta que ha evitado siempre la confrontación política en estos tiempos tan duros -ha expresado-. Nunca ha presumido de sus aciertos y siempre ha pedido disculpas por sus errores". "Si tuviera que destacar una cualidad de su paso por el Ministerio de Sanidad y su mirada hacia los demás sería una sola palabra: respeto", ha dicho el presidente, que se volcará en la campaña catalana en la que los socialistas aspiran por primera vez en mucho tiempo a luchar por la primera posición y tener opciones de gobernar.

La hasta ahora responsable de Política Territorial y Administraciones Públicas, Carolina Darias, era la sucesora natural del ministro de Sanidad ya que durante los últimos meses de la pandemia ha participado semanalmente tanto en los consejos interterritoriales de salud como en las comisiones de seguimiento del coronavirus. Ese es en buena medida, además, el argumento que han esgrimido desde la parte socialista del Gobierno para justificar el relevo en la cartera más sensible del gabinete en plena tercera ola de la pandemia, con los contagios disparados hasta los 879 casos por 100.000 habitantes en catorce días -el riesgo extremo empieza a partir de los 250-. Y así lo ha expresado Sánchez en su comparecencia en la que ha recordado que Darias conoce a todos los consejeros de Sanidad así como a los presidentes autonómicos por su condición previa: "Ha compartido el día a día de la gestión de la pandemia".

La incorporación de Iceta supone el mantenimiento de la cuota catalana en el Ejecutivo así como dar una salida al líder del PSC tras su renuncia a encabezar la candidatura a la Generalitat. Sánchez ya había propuesto al dirigente socialista dar el salto a la política nacional en otras ocasiones: le propuso formar parte del Gobierno, pero Iceta declinó la oferta y le planteó el nombre de Illa. En el caso de la presidencia del Senado, Iceta sí estuvo dispuesto pero ERC se negó a facilitar su designación como senador autonómico, por lo que truncó sus expectativas. A Iceta le corresponderá ahora la gestión de la relación con las comunidades autónomas y, a la espera del resultado electoral, la negociación con el independentismo. Illa llegó a Sanidad hace un año con el propósito de encargarse de una 'cartera maría' para poder dedicar parte de su tiempo al diálogo con el Govern, pero la pandemia cambió por completo los planes.

Sánchez incorpora, además, a un dirigente que siempre le ha sido leal y con un importante peso político socialista en la coalición: "Es un político muy conocido, un estudioso de la política, una persona de ideas, de construir consensos en un país autonómico, compuesto, enormemente descentralizado, en el que la cogobernanza ha llegado para quedarse". Sánchez ha asegurado que Iceta impulsará la "cooperación, la colaboración, la coordinación y la cogobernanza". "Es un hombre de acuerdo y concordia", ha zanjado.

El presidente, que ya había abordado con Pablo Iglesias que la remodelación del Gobierno no afectaría a los ministerios de Unidas Podemos, ha lanzado un mensaje de fortaleza del Ejecutivo en un momento en el que las tensiones se habían incrementado: "Este es el primer Gobierno de coalición progresista de nuestra reciente historia democrática. Cada día que pasa, el Gobierno avanza en sus objetivos. Frente al miedo y la incertidumbre lo que tenemos que hacer es abonar la esperanza y confianza en nuestro país". "Les garantizo que el Gobierno seguirá trabajando, con humildad, con dedicación, en una única dirección, que es continuar el rumbo hacia España que los españoles se merecen y la que todos queremos", ha zanjado.

A pesar de las críticas del resto de partidos, entre ellos Unidas Podemos, Sánchez ha apurado hasta el último momento la presencia de Illa en el Gobierno con la participación este martes en el Consejo de Ministros por última vez antes de su renuncia y su presencia en la rueda de prensa posterior en la que se ha despedido. "Es un honor servir a mi país en momentos que cómodos no han sido y me voy a otra responsabilidad que anticipo que no va a ser cómoda -ha expresado-. Me he movido siempre así, buscando aquello que mis compañeros y yo mismo consideramos que puede ser más útil".

La portavoz, María Jesús Montero, ha aprovechado para ensalzar su labor al frente del departamento más sensible durante la pandemia. "Has aportado humanidad, serenidad y diálogo", le ha dicho. El presidente hizo lo propio el lunes al acompañar al titular de Sanidad en su último acto oficial, una visita a la Agencia Española del Medicamento. "Entiendo tu decisión", le dijo sobre la jugada consensuada en noviembre entre Iceta y el propio Sánchez de enviar a Illa a Catalunya. "El desafío que tienes por delante los próximos meses y años es apasionante y muy necesario", remató.