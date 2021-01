Illa se despide en su última comparecencia en Moncloa: "Seguiré enfocado en dar lo mejor de mí mismo para vencer este virus"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha despedido del cargo en su última comparecencia en Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros. Pedro Sánchez ha querido aprovechar hasta el último minuto de Illa al frente del departamento con esa rueda de prensa antes de informar el rey de los cambios en el Gobierno. “Seguiré enfocado en dar lo mejor de mí mismo, junto a todos y todas, para vencer este virus”, ha dicho en su adiós antes de dimitir para concurrir como cabeza de lista del PSC a las elecciones catalanas.

Illa ha admitido que le da “pena” dejar atrás esta etapa en Madrid, una ciudad que ha definido como "maravillosa" y en la que tiene amigos "dentro y fuera" del Gobierno, según ha expresado. "Me siento un servidor público y siempre estaré donde crea que pueda ser mas útil", ha zanjado su discurso. Illa ha aprovechado para despedirse de los portavoces de Sanidad en el Parlamento después de que la víspera todos los grupos, incluido Unidas Podemos, le atizara por abandonar el cargo en plena tercera ola y antes de comparecer en la Comisión correspondiente "He aprendido mucho de todos mis adversarios políticos", ha reiterado. Sobre esa última polémica, que no comparezca en la Comisión de Sanidad, ha contestado que "el Gobierno va a cumplir" con el compromiso de rendir cuentas una vez al mes, y lo hará la persona que asuma el cargo tras él. Su nombre lo dará a conocer esta tarde el presidente, la sustituta que más suena es Carolina Darias, la actual titular de Política Territorial.

Salvador Illa llegó al ministerio hace muy poco más de un año, el 13 de enero de 2020. Lo hizo sin experiencia en gestión sanitaria, a un ministerio con casi todas las competencias transferidas a las comunidades y que por entonces ejercía un papel principalmente de coordinación autonómica. Dos semanas después, el 31 de enero, se confirmó el primer caso de COVID-19 en España, en La Gomera. Para el 14 de marzo la situación ya había explotado y el Gobierno tomó la decisión de decretar el primer estado de alarma de 2020 y segundo de toda la democracia, colocándole a él como mando único frente a la pandemia y como ministro con más poder del gabinete. Se va a la campaña catalana con una situación, ha reconocido, "muy preocupante" en hospitales y con una incidencia acumulada rozando los 900 casos debidos a la tercera ola de coronavirus, aunque hay indicios de un descenso en la tendencia de contagios. "Siempre he creído en los trabajos de equipo, y en el Ministerio y las comunidades hay un equipo de servidores públicos que estoy seguro de que harán un trabajo magnífico frente a esta tercera ola que va a ser derrotada, igual que la primera y la segunda", ha comentado sobre abandonar en estos momentos.

Illa ha repasado parte de lo que ha ocurrido desde ese 13 de enero al frente del ministerio, especialmente desde que la epidemia se agravó. Se ha referido a los 23 consejeros de Salud que ha habido en este año, y con los que se ha reunido semanalmente en el Consejo Interterritorial. "No ha sido nada fácil, hemos pasado por momentos complicados y de desencuentros. Les quiero expresar mi reconocimiento, gratitud y reconocimiento del trabajo duro que han hecho", ha expresado el aún ministro. También ha puesto en valor los acuerdos que han conseguido alcanzar en el marco de la cogobernanza. Justo antes de abandonar el cargo, las comunidades se han revuelto ante la negativa del Gobierno a ampliar las restricciones a través de confinamientos domiciliarios o ampliación de los toques de queda. El miércoles pasado se lo habían pedido ocho comunidades, de PP y de PSOE, pero Illa rechazó por ahora cambiar el decreto de estado de alarma para ello. Hoy Illa ha insistido en que hay territorios que ya tienen "decretados confinamientos" y que una posible modificación se seguirá analizando en el Consejo Interterritorial.

Ha continuando recordando a los profesionales sanitarios: "Quisiera dar las gracias a todos los profesionales sanitarios", englobando, ha señalado, desde médicos especialistas hasta celadores y responsables de limpieza a los que la pandemia "ha puesto a prueba" y han dado lo mejor de sí mismos en esta etapa. Por último en el capítulo de agradecimientos, el ministro se ha referido al "conjunto de ciudadanos españoles". "Hemos tenido que vivir meses con medidas muy duras que han alterado nuestra vida cotidiana y quiero agradecer el cumplimiento ejemplar con el que el conjunto de la ciudadanía las ha seguido", ha rematado. Preguntado por errores a lo largo de esta crisis, "desde el primer momento hemos reconocido que ha habido errores, también algún acierto", pero no ha concretado ninguna autocrítica: "No conozco a nadie que haya acertado en todo desde el primer momento".

Con un punto de emoción en su intervención, ha confesado que el peor momento en su etapa al frente de Sanidad fue cuando le trasladó al presidente la necesidad de restringir el acompañamiento de familiares y allegados que perdían a un ser querido. Así, ha dicho que se lleva consigo a las víctimas de la COVID-19 y sus familiares.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no ha dejado escapar la oportunidad de alabar la "inestimable contribución" de Illa "al bienestar de los ciudadanos en uno de los años más duros, más sacrificados en la historia y, por tanto, doloroso para los ciudadanos". A 48 horas de que Illa se disponga formalmente a disputar la presidencia de la Generalitat, Montero ha destacado la "humanidad y talante" del que ha sido su compañero en el gabinete. "Has aportado humanidad, serenidad y diálogo a la política en un momento en el que era necesario", ha sentenciado.