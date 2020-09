El presidente del Partido Popular, Pablo Casado , ha considerado este lunes que el rey Felipe Vi tiene una mayor legitimidad democrática que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y que, en concreto, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

"En el caso de la monarquía el orden constitucional se defiende todos los días. No se defiende en los días en los que tienes que presentarte a elecciones en Galicia y en el País Vasco. Y el problema que estamos viendo es que Sánchez lleva tres días sin defender al rey de España, es decir, a todos los españoles que votamos hace cuarenta años que la forma de Estado fuera la monarquía parlamentaria y, hace seis, que quien la encarnara fuera Felipe de Borbón. Repito, lo votamos los españoles, un recordatorio para el señor Garzón y para el señor Iglesias, a los que no votaron los españoles para estar en el Gobierno porque Sánchez se comprometió a no contar nunca con ellos", ha asegurado Casado durante una entrevista en Onda Cero.

“Es de una gran cobardía, a nivel personal, que Sánchez no dé la cara para defender al Rey y a la unidad constitucional. A Felipe VI lo votamos los españoles, a Garzón y a Iglesias no, ya que Sánchez prometió en campaña que no pactaría con ellos”.



🎙 @pablocasado_ en @MasDeUno — Partido Popular (@populares) 28 de septiembre de 2020

Minutos después, la dirección del PP sintetizaba la idea defendida por Casado en un tuit. "A Felipe VI lo votamos los españoles, a Garzón y a Iglesias no", señaló Génova 13 citando a las palabras de su máximo jefe. "Es de una gran cobardía, a nivel personal, que Sánchez no dé la cara para defender al Rey y a la unidad constitucional", añadían los populares en el mensaje publicado en la citada red social.

VÍDEO | Casado: "A Felipe VI lo votamos los españoles, a Garzón y a Iglesias no"

Además, en plena trifulca política entre el Gobierno progresista y el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid por las medidas para hacer frente a la pandemia, Casado se ha posicionado del lado de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusando al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de dar "instrucciones de atacar a Madrid" tanto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, como al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Casado ha llegado a asegurar que el Gobierno central actúa "con una motivación política y no científica" en su visión sobre las restricciones en la Comunidad de Madrid. "Al Gobierno le interesa poner a la Comunidad de Madrid en el foco", ha asegurado el líder del PP, que ha considerado mejores a los técnicos que asesoran al Gobierno de Ayuso, que con los que trabaja el Ejecutivo central.

En el doble discurso que ha caracterizado al presidente del PP en las últimas semanas, Casado ha reivindicado al mismo tiempo "criterios objetivos y para todos" a la hora de tomar medidas frente a la pandemia en las distintas comunidades autónomas, y "no de forma sobrevenida para un territorio", y ha pedido tener en cuenta "la demografía" y el "efecto de la capitalidad" de Madrid.

Preguntado por el conductor del programa, Carlos Alsina, sobre si el PP desearía que volviera el mando único y que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, decida o que Illa "no se meta", Casado ha respondido lo siguiente. "De todo eso nos quejamos y nos seguimos quejando". "¿Se queja de que se entrometa y se desentienda a la vez?", insistía el periodista. "De todo eso hay que quejarse", ha contestado el líder del PP.

"Queremos que el Gobierno coordine una respuesta para toda España. Un marco legal nacional. Necesitamos que las cuarentenas sean efectivas y no hacer un bloqueo total, porque sería ruinoso", ha insistido. "El criterio epidemiológico tiene que ser igual para toda España", ha remarcado, en la misma línea que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuyas medidas, ha dicho Casado, "van por el camino correcto".